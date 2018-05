Den afdøde svenske DJ Aviciis kæreste, modellen Tereza Kacerov, bliver lagt for had på de sociale medier.

Det sker efter, den 25-årige model lagde et billede op på sin Instagram-konto med sin søn og sønnens biologiske far blot få dage efter DJ'ens dødsfald.

Baby daddy joined us in the motherland. (NEXT TIME YOU BETTER COME @ohsomaika!!!) A post shared by Tereza Kačerová (@terezakacerova) on Apr 16, 2018 at 2:24pm PDT

Billedet er taget fra en ferie i Tjekkiet - få dage før Avicii, med det borgelige navn Tim Bergling, døde i det mellemøstlige land Oman.

'Babys far sluttede sig til i modelandet,' skriver den tjekkiske model til billedet.

Det har fået flere fans af den svenske musiker op af stolen. Det er blot fire dage siden, at Tereza Kacerov i et brev offentliggjorde, at hun var Aviciis kæreste, og nu bebrejder fansene hende for enten at lyve om forholdet til den svenske DJ, for ikke at elske ham nok, og de stiller spørgsmål ved, hvorfor hun ikke var der ved hans død.

»Hvorfor lader du som om, at du var hans kæreste. Hvornår slog I op? Hvorfor lægger du billeder op af ham efter hans død? Du er opmærksomhedssøgende,« skriver brugeren Gabbiw.

»Hun vil bare ses, hun sørger jo ikke. De slog sikkert op for et halvt år siden, og nu hvor han er død, taler hun,« skriver Erlend Lindgren

»Du er lykkedes med at blive set, så stop nu. Så respekter dog Tims familie,« skriver Maricyazevedo.

Svarer igen

De mange hadefulde kommentarer har fået Tereza Kacerov til at svare nogle af dem:

»Undskyld mig, men dette er faren til mit barn, og han var venner med Tim. Det er sådan en voksent forhold fungerer,« skriver hun.

Den tjekkiske model møder opbakning flere steder fra:

Blandt andet skriver brugeren Rachaelbeulah:

»Alle jer, der hader hende, har en ting til fælles; misogyni.«

I brevene for fire dage siden beskrev Tereza Kacerov sit forhold med Tim Berling. Samtidig har hun lagt flere billeder op af den svenske DJ sammen med hendes søn efter DJ'ens død.

The brightest stars burn out the fastest. A post shared by Tereza Kačerová (@terezakacerova) on Apr 26, 2018 at 7:31pm PDT

Tereza Kacerov bliver samtidig skældt ud for at lægge alt for mange billeder op af hende selv uden tøj, når hun er mor.

3:30 am shenanigans. A post shared by Tereza Kačerová (@terezakacerova) on Jan 7, 2018 at 4:38am PST