Det sendte en chokbølge gennem musikindustrien, da den svenske DJ Avicii i 2018 tog sit eget liv.

Nu har forældrene til Avicii - med det borgerlige navn Tim Bergling - valgt at donere et klækkeligt beløb til at forebygge lignende tilfælde i fremtiden.

Helt konkret vil forældrene, Klas Bergling og Anki Lidén, donere 10 millioner om året de næste tre år til selvmordslinjen, der styres af foreningen Mind, skriver SVT.

Det gør de gennem fonden Tim Bergling Foundation, som forældrene oprettede kort efter Aviciis død.

Sådan husker mange nok Tim Bergling, også kendt som Avicii. Den svenske DJ døde fredag 20. april 2018 i en alder af blot 28 år. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Sådan husker mange nok Tim Bergling, også kendt som Avicii. Den svenske DJ døde fredag 20. april 2018 i en alder af blot 28 år. Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Det er den bedste indsats, vi kan gøre, for at mindske antallet af selvmord,« udtaler Klas Bergling til mediet.

Donationen på samlet set 30 millioner svenske kroner, eller hvad der svarer til knap 21 millioner danske kroner, skal gøre det muligt at holde telefonlinjerne åbent døgnet rundt.

På nuværende tidspunkt er det kun muligt at ringe til selvmordslinjen i Sverige i 18 ud af døgnets 24 timer.

Nyheden kommer blot lidt over en uge efter, at den svenske regering besluttede at nedlægge den nationale hjælpelinje til mennesker i krise.

Aviciis far udtaler i den forbindelse, at donationen er et vigtigt signal at sende til de myndigheder, som uddeler penge, om ikke at klatte penge væk eller give små bidrag, der ikke kan opbygge noget.

Også hos foreningen Mind er der glæde at spore over den store donation. Især når den kommer fra Aviciis forældre.

Generalsekretæren i Mind, Karin Schultz, fortæller nemlig til SVT, at foreningen fik mange opkald og oplevede en stigning i forbindelse med Aviciis død.

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på tlf. 70 201 201 eller læs mere på www.livslinien.dk.