Den nyligt afdøde svenske dj, sangskriver og producer Avicii var en af verdens bedste betalte dj's - og han efterlader sig derfor en betragtelig formue.

Det skriver netmediet Celebrity Net Worth.

Tim Bergling, som var Aviciis borgerlige navn, blev født i Stockholm i 1989 og slog allerede igennem som 18-årig med et remix af temasangen fra computerspillet 'Lazy Jones'. Det gav ham en pladekontrakt, hvorefter han blev berømt verden over og kunne indkassere op mod 3 millioner kroner for sine koncertjobs.

Årligt tjente han mellem 90 og 120 millioner kroner ved at give koncerter og producere sange. Fra juni 2015 til juni 2016 havde han et ekstra godt år og tjente lidt over 180 millioner kroner. Han lå konstant på listen over de højeste betalte og rigeste dj's - dog overgået af Calvin Harris og David Guetta, skrev britiske The Independent tilbage i 2014. Nogle af pengene brugte han blandt andet på et hus i Hollywood Hills til den nette sum af 94 millioner kroner.

Celebrity Net Worth anslår, at Avicii i alt indtjente 848 millioner kroner - og at han var god for 515 millioner kroner ved sin død.

Avicii blev blot 28 år. Dødsårsagen er fortsat ukendt, men Avicii har tidligere talt åbent om alvorlige helbredsproblemer, der blandt andet medførte, at han i 2016 droppede at give koncerter. Poitiet i Oman har oplyst, at man ikke efterforsker dødsfaldet som en forbrydelse.

Samtidig oplyser politiet, at de ved, hvad der er sket med den verdenskendte dj, men ikke ønsker at offentliggøre konklusionerne.