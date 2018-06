Superstjernen Ariana Grande og kæresten, komiker Pete Davidson, har kun været kærester i få uger, og nu er det forelskede par blevet forlovet.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt US Weekly, Vanity Fair og People, som dog ikke har fået forlovelsen officielt bekræftet af 24-årige Ariana Grande eller den jævnaldrende Pete Davidson selv. En kilde tæt på parret siger ifølge People, at forlovelsen er forholdsvis ny, at parret er meget forelsket og ikke har holdt nyheden hemmelig.

Forlovelsen sker kort tid efter, at Ariana Grande i maj annoncerede, at hende og ekskæresten gennem to år, rapperen Mac Miller, var gået fra hinanden.

Efter bruddet gik der ikke længe, før Ariana Grande og Pete Davidson præsenterede deres nyfundne kærlighed på det sociale medie Instagram, hvor de blandt andet begge optrådte i Harry Potter-kapper.

'Hemmelighedens kammer er blevet åbnet,' skrev Pete Davidson den 30. maj med henvisning til titlen på den anden bog i Harry Potter-serien, som både Davidson og Ariana Grande tilsyneladende er store fans af.