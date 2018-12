Ariana Grande afslutter sit 2018 med en ærgerlig aflysning.

Den 25-årige amerikanske sangerinde, der de seneste par år har vokset sig til global superstjerne-status, skulle have fejret nytår med en stor koncert i Las Vegas, men den aflyser hun nu på grund af sygdom.

Koncerten skulle have været hendes første ovenpå et dramatisk efterår, hvor først hendes ekskæreste, rapperen Mac Miller, døde i september, hvorefter hun i oktober brød sin forlovelse med komikeren Pete Davidson.

Ariana Grande skriver i sin Instagram-story, at hun er ked af at måtte aflyse.

Ariana Grande med ekskæresten Pete Davidson. Foto: Andrew Kelly

»Jeg kæmper med nogle helbredsmæssige problemer og er virkelig ked af, at jeg ikke kan se jer denne weekend. Jeg elsker jer og glæder mig til at se jer og gøre det godt igen til næste år.«

Ifølge det amerikanske kendis-medie TMZ.com skulle Ariana Grande lide af en omgang bronkitis, men det er endnu ikke bekræftet.

Las Vegas-koncerten skulle have været Ariana Grandes sidste koncert i 2018, før hun til marts sætter gang i en ny stor verdensturné, der blandt andet lægger vejen forbi Danmark og Royal Arena i København den 1. oktober.

Siden hendes koncert i Manchester sidste år blev ramt af et terrorangreb, er det som om, verden for alvor har fået øjnene op den 153 centimeter høje tidligere Disney-barnestjerne.

Senest slog hendes single 'thank u, next' i november alle rekorder. Det blev hendes første førsteplads på den amerikanske single-hitliste, musikvideoen blev i løbet af 24 timer den hurtigste Vevo-video til at nå 100 millioner afspilninger, ligesom den på Spotify blev den hurtigste sang i historien til at nå 100 millioner afspilninger.