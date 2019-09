To personer glimrede ved deres fravær, da der torsdag aften var premiere på musicalen om hele Danmarks Sanne Salomonsen.

Op til den store aften i Københavns Tivolis koncertsal skrev Berlingske, at en gammel strid imellem Sanne Salomonsen og Anne Linnet havde medført, at man havde måtte fjerne et par sange fra musicalen.

Forestillingens producent Thomas Langkjær afviste alle spekulationer og sagde til avisen, at det i stedet var et spørgsmål om rettigheder. Han tilføjede, at Anne Linnet tilmed ville komme ind og se showet, og at man havde nedfældet en særlig tak til hende i programmet.

Da Sanne Salomonsen torsdag aften troppede op på den røde løber for at se, hvad musical-folkene havde fået ud af hendes liv, afviste hun også straks overfor B.T., at der skulle være problemer.

SANNE - THE MUSICAL i Tivolis Koncertsal. Sanne Salomonsen. København den 19. september 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere SANNE - THE MUSICAL i Tivolis Koncertsal. Sanne Salomonsen. København den 19. september 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg tror, det er en and. Jeg hørte først om det i dag. Jeg har været i Sverige og ikke set, hvad der står i aviserne. Jeg kan kun sige, at jeg ikke forstår, hvad det er for noget. Jeg er ikke rigtig involveret i det her. Jeg mener, vi er sammen hele tiden, så jeg fornemmer ikke, der har været noget som helst,« lød det fra Sanne Salomonsen, der ankom sammen med sønnen Victor Ray.

Sanne Salomonsen har som bekendt i år været på en stor reunion-turné med Anne Linnet og Lis Sørensen. En turné som de tre ikoniske sangerinder slutter søndag aften - netop i Tivoli.

Alligevel var hverken Anne Linnet eller Lis Sørensen blandt gæsterne til premieren til at støtte op om Sanne Salomonsen.

Lis Sørensen, der i musicalen bliver portrætteret af skuespiller Mathilde Norholt, forklarer sit fravær med, at hun for tiden er på ferie.

Sanne Salomonsen, Lis Sørensen og Anne Linnet stiller op til fotografering ved Grøn Koncert pressemødet i København tirsdag den 4. juni 2019 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sanne Salomonsen, Lis Sørensen og Anne Linnet stiller op til fotografering ved Grøn Koncert pressemødet i København tirsdag den 4. juni 2019 Foto: Liselotte Sabroe

I en mail skriver hendes assistent til B.T.:

»Jeg skulle hilse dig fra Lis og sige, at hun er på ferie på Mallorca og derfor ikke kunne deltage i premieren i aftes. Men hun glæder sig til at se Sannes musical, når hun er hjemme igen.«

Anne Linnet, der i 'Sanne The Musical' spilles af Fie Alberte Damgaard-Lauritsen, er også ude at rejse for tiden.

Hendes management PDH Music fortæller til B.T., at Anne Linnet de sidste par uger har været i Dublin for at skrive nye koraler (salmer, red.), som er sat til udkomme i 2020. De ved ikke, om Anne Linnet på et senere tidspunkt vil tage ind og se Sanne-musicalen.

Prøver på Sanne the Musical med Andrea Gadeberg, Nina Maria Schjødt Lybæk-Hansen, Gry Trampedach i Tivolis Koncertsal. Sanne Salomonsen kommer forbi og hilser på, København, mandag den 16. september 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Prøver på Sanne the Musical med Andrea Gadeberg, Nina Maria Schjødt Lybæk-Hansen, Gry Trampedach i Tivolis Koncertsal. Sanne Salomonsen kommer forbi og hilser på, København, mandag den 16. september 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Forholdet imellem Anne, Sanne og Lis har generelt været til debat, siden en DR-dokumentar om deres samarbejde sidste år første gang førte dem sammen igen.

De turnerede i år blandt andet sammen på Grøn Koncert, og her sagde Sanne Salomonsen til Billed Bladet:

»Vi kan mærke, folk tror, vi har været uvenner og har hadet hinanden. Det har vi slet ikke. Man kan mærke, folk slapper af, når vi står deroppe.«

Før hun gik ind for at finde sin plads i Tivolis koncertsal gentog Sanne Salomonsen overfor B.T., at alt var godt.

SANNE - THE MUSICAL i Tivolis Koncertsal. Sanne Salomonsen. København den 19. september 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere SANNE - THE MUSICAL i Tivolis Koncertsal. Sanne Salomonsen. København den 19. september 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Hele det billede der er blevet skabt af os i krise, det er der ikke noget af. Vi har vitterligt haft en fest og nydt at lære hinanden at kende igen. Vi er begyndt at se hinanden, som vi gjorde i gamle dage. Kreativiteten er der stadig imellem os.«

Flere af Sanne Salomonsens gamle venner som Søs Fenger, Thomas Helmig og Dennis Knudsen, der bliver portrætteret i 'Sanne The Musical', var ikke med til premieren.

Dennis Knudsen skriver i en sms til B.T., at han desværre var forhindret, da han skulle holde foredrag i Brande, men at han selvfølgelig skal ind og se forestillingen på et senere tidspunkt.

Se i videoen øverst Sanne Salomonsen på scenen efter torsdagens premiere.