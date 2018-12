Sangerinden Anne Linnet er flyttet sammen med kæresten, den 38 år yngre jurastuderende Kathrine Kjær.

Parret har investeret i en andelslejlgihed på 174 kvadratmeter i Lille Strandstræde i det indre København, skriver Her & Nu.

Deres nye hjem ligger blot et ejendomsmæglerstenkast fra Nyhavn, Amalienborg og Skuespilhuset.

Det er lidt over et år siden, de to blev kærester.

Sangerinden Anne Linnet og kæresten Kathrine Kjær til Malene Birger show i Kedelsmedjen i København torsdag den 9. august 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Sangerinden Anne Linnet og kæresten Kathrine Kjær til Malene Birger show i Kedelsmedjen i København torsdag den 9. august 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Hun slog fuldkommen benene væk under mig. Vi er meget glade for hinanden,« sagde Kathrine Kjær dengang til B.T.

Tidligere boede de i Anne Linnets 544 kvadratmeter store hus på Christianshavn.

Anne Linnet er i øjeblikket på turné med sine julekoncerter, hvor hun synger sange fra albummet 'Jeg er jo lige her'. Til foråret giver hun atter koncerter med Lis Sørensen og Sanne Salomonsen.

Tidligere i år viste Anne Linnets regnskab, at hun i løbet af det sidste år kunne indkassere en lønstigning på 644.737 kroner på et år. Sidste år trak hun en årsløn på 2.253.708 kroner ud af selskabet.