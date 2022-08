Lyt til artiklen

Anmelderne slagtede Justin Bieber efter hans koncert på Bøgescenen onsdag under årets Smukfest.



Politiken kaldte den 28-årige verdensstjernes koncert for ‘et nyt lavpunkt’, Ekstra Bladet den for ‘chokerende tam’ og Soundvenue den for ‘ynkelig’.

I B.T.s anmeldelse lød det, at ‘hvis jeg var Smukfest, ville jeg ærgre mig over at have brugt så mange penge på det, han leverede i aften’.

Men Smukfest ærgrer sig ikke.



Det fortæller Mikkel Xavier, der er booker for den skanderborgske festival, til B.T.

»Det har på alle måder været pengene værd at få verdens største popstjerne til Skanderborg,« understreger han.

Han vil dog hverken sige, hvor stort et beløb festivalen har måttet slippe, eller hvor stor en andel af budgettet, der er gået til Justin Bieber.

»Vi køber popstjerner, fordi de skal sælge forventninger, og forventningerne blev i særdeleshed indfriet,« understreger Mikkel Xavier.

For han mener – stik imod anmelderne – at Justin Bieber lignede én, der »nød at være på scenen«.

»Jeg synes, det var en helt magisk koncert. Vi havde en fyldt bøgeplads, og vi havde en popstjerne, som shinede,« siger Smukfest-bookeren.

Men lige modsat blev Justin anklaget i førnævnte anmeldelser for, at han så nærmest dvask ud og lignede én, der kedede sig og ikke gad stå på Bøgescenen.

»Det må være op til den enkelte anmelder, det er ikke det indtryk, jeg har haft,« siger Mikkel Xavier.

»Det er helt sikkert, at folk har noget at forholde sig til, jeg forholder mig til det show, der er på scenen, og det publikum, der stod og klappede og nød det og havde en rigtig dejlig aften.«

Canadiske Justin Bieber lukker bøgescenerne på Smukfest, Skanderborg, onsdag den 3. august 2022.

Men at Justin Bieber formåede at skille vandene med sin Smukfest-koncert, vidner et besøg i campingområdet Kærligheden også om.

Her møder B.T. flere festivalgæster, som er helt høje over koncerten dagen derpå. Heriblandt Cecilie på 20 år.

»Det var meget fedt. Der var vildt mange mennesker. Der var helt proppet. Jeg ved ikke, hvorfor der var kritik. Han virkede til at være til stede og selv nyde det og have det fedt. Det sagde han også – at det var dejligt at se så mange mennesker. Jeg synes, at han var god,« lyder det fra hende.

Også 22-årige Kate synes, at det var en stor oplevelse at se verdensstjernen optræde i Danmark, selvom hun var mere skeptisk.

»Jeg har selv været mega stor Justin Bieber-fan, så det var mega fedt at se ham, fordi jeg ikke har set ham før. Men der var mange sange, hvor han ikke sang ordentligt med, og så var der en del playback,« siger hun.

Mere kritisk er Valdemar på 20 år.

»Koncerten var lidt kedelig. Der var ikke så meget gang i den. Han virkede ikke som en, der gad være der. Det var ikke min oplevelse af det. Han gik og hang lidt og gav ikke så meget af sig selv,« fortæller han.

Justin Bieber selv havde tilsyneladende en god aften i Skanderborg. I hvert fald har han på Instagram delt et opslag, hvori han skriver:

'Publikum var vanvittigt i nat' til et droneskud af den massive menneskemængde foran hans koncert på Bøgescenen til Smukfest.