Anmeldere kalder Kim Larsens sidste album medrivende, men spartansk og er ikke udelt begejstrede for 'Sange Fra Første Sal'.

Men Kim Larsens fans har et helt andet syn på Nationalskjaldens definitivt sidste bidrag til den danske sangskat.

Kim Larsens Facebook-side svømmer over med hjerter, jubel, lovord og likes efter at den overraskende plade blev annonceret.

Danskere i alle aldre glæder sig til at høre de 12 nye Larsen-sange - og klart størstedelen af dem, der allerede har sat 'Sange Fra Første Sal' på anlægget er begejstrede.

Sanger og musiker Kim Larsen, der døde 72 år gammel den 30. september 2018. Foto: Claus Bech

Meget begejstrede.

'Kære Kim. Fantastisk album. Har haft gåsehud flere gange ved gennemlytningen,' skriver Dorte Moselund på Facebook.

Albummet gjorde også stort indtryk på Kirsten Ingerdahl.

'Jeg elsker den og nogle af sangene fik altså et par tårer frem, de rørte mig dybt,' skriver hun i en kommentar på Kim Larsens Facebook-side.

Flere andre Larsen-fans stemmer i og kalder 'Sange Fra Første Sal' et 'dejligt album' og et 'super album'.

'Det er et skønt album, som sendt fra himmelen,' skriver Pia Jensen på B.T.'s Facebook-side.

Enkelte er dog knap så begejstrede for Kim Larsens sidste 12 sange.

'Lige som den seneste håndfuld plader som han udgav før sin bortgang, så har vi endnu et album der bare ikke slår igennem. Jeg siger ikke at det er dårligt, men det er heller ikke 'fantastisk',' skriver Patrick Jimmie Glentvor i en kommentar på B.T.'s Facebook-side.

B.T.'s anmelder Peter Ølholm Hansson skriver, at 'melodierne på pladen er hurtigt glemt' og giver 'Sange Fra Første Sal' tre stjerner.

Men han lægger vægt på, at pladen giver et helt unikt og personligt indblik i Kim Larsens sidste tid - og at teksterne er interessante.

Du kan streame og downloade Kim Larsens sidste 12 sange her.

Kim Larsen døde 30. september sidste år. Han blev 72 år gammel.