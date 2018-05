Det går forrygende for det danske rockband Iceage, der netop har sendt sit fjerde album, ‘Beyondless’, på gaden.

I hvert fald har anmelderne i det store udland taget rigtig godt imod de fire københavneres udgivelse, som høster roser hos flere store medier.

Eksempelvis er anmelderen hos AllMusic næsten helt oppe at ringe. Han kvitterer med flotte 4,5 ud af 5 stjerner og beskriver Iceage som ‘et band, der nægter at stoppe med at bevæge sig og udforske deres lyd’.

Pitchfork giver albummet en score på 8,6 ud af 10. ‘’Beyondless’ funkler som en champagneflaske smadret i slowmotion,’ lyder det her fra anmelderen.

Flere medier giver 4 ud af 5 stjerner, heriblandt The Guardian, Now Magazine, Uncut og Q Magazine. Sidstnævnte hæfter sig ved, at albummet viser, hvor ‘ambitiøst, friskt og vitalt, guitar-musik stadig kan lyde’.

Iceage i 2014. Fra venstre er det Jakob Tvilling Pless, Elias Bender Rønnenfelt, Johan Suurballe Wieth og Dan Kjær Nielsen. Foto: Simon Læssøe Iceage i 2014. Fra venstre er det Jakob Tvilling Pless, Elias Bender Rønnenfelt, Johan Suurballe Wieth og Dan Kjær Nielsen. Foto: Simon Læssøe

Den højeste karakter kommer fra kulturmediet The Skinny, der disker op med topkarakteren 5 ud af 5 stjerner. Iceage er ‘et af de mest spændende bands på musikscenen’, skriver en begejstret anmelder.

I gennemsnit har albummet fået scoren 82/100 ifølge Metacritic, der har samlet 16 forskellige udenlandske anmeldelser.

Hjemme i Danmark er flere anmeldere også faldet for ‘Beyondless’. Politiken giver 5 ud af 6 hjerter, Soundvenue 4 ud af 5 stjerner, mens Gaffa er mest kritisk med ‘blot’ 4 ud af 6.

Du kan høre hele albummet lige nu på Spotify. Hvis du gerne vil se Iceage live, skal du dog et godt stykke væk. Bandet spiller i Paris mandag aften og i London tirsdag, inden turen torsdag går til USA, hvor et hav af koncerter er planlagt halvanden måned frem. Turen går ikke hjem til Danmark før September, hvor Iceage spiller i Aarhus og Aalborg.