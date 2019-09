Der er ingen tegn på 10-års krise hos Rasmus Seebach, der kickstarter sit jubilæums-efterår med en ny kærlighedssang, der skræmmende nok lyder som et hit, allerede syv sekunder efter man har trykket play.

Nummeret hedder 'Lovesong', men bare rolig. Det er trods titlen på klassisk Rasmus Seebach-dansk med corny linjer som 'I morges efter en hed nat kom du til at kalde mig skat' og 'Hjerternes leg blev sat på standby'.

De sædvanlige Seebach-haters vil fortsat synes, det er alt for meget af det gode, og at nu må han da snart finde på noget nyt, men Rasmus Seebach er blevet en hel genre i sig selv og bygger altså nu på 10. år smukt bro mellem nutidens elektroniske lyde og fortidens store danske 80'er-hit.

Og her er 'Lovesong' måske en af Rasmus Seebachs mest umiddelbare, rene førstesingler.

Seebach. Foto: Pressefoto Vis mere Seebach. Foto: Pressefoto

Han debuterede i 2009 med hjertesorger, blip-blop-lyde og tunge trommer på 'Engel'.

I 2011 var han blevet Danmarks største popsanger og dykkede nu endnu længere ned i de blå 80'er-toner med en familie-hyldest på 'I mine øjne'.

I 2013 flirtede han overfladisk med sin hiphop-fortid på 'Olivia', før han i 2015 og 2017 på førstesinglerne 'Uanset' og '2017' for alvor dyrkede melankolien med sange til sin kæreste Julie og nyfødte søn Holger.

I 2019 er Rasmus Seebach på 'Lovesong' knap så konkret – og derfor måske knap så nyskabende (Må man kalde Seebach det?) – men fortsætter som nævnt med at trække den gode melodi ud af ærmet.

En åh-åh-intro kører over i vers, op i en bro og ned igen i det store omkvæd, hvor Rasmus Seebachs mørke stemme effektivt går rent igennem ud gennem højttalerne.

Der er noget trygt over en ny Rasmus Seebach-sang. Den fungerer bare fra første lyt, og ja, selvfølgelig kunne det være sjovt at høre ham skeje ud og forsøge sig med noget helt nyt.

Men ligesom vi juleaften hvert år sætter os klar foran fjernsynet og ser 'Disneys juleshow', er der noget fint ved at vide, at der i de ulige år, når bladene falder af træerne, atter er tid til, at Rasmus Seebach kan synge os igennem efterårsmørket.

'Lovesong' er ude nu.

