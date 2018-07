På forhånd var der lagt op til den helt store fest foran Orange Scene torsdag med den hawaiianske rytmefantast Bruno Mars.

I store dele af koncerten var det også, hvad publikum blev budt på. Lækre, dansable hits som ‘Finese’ og ‘24K Magic’ indledte koncerten. Og på få sekunder var græsplænen foran Roskilde Festivals største scene forvandlet til landets vel nok største dansegulv.

Man havde på fornemmelsen, at det ville blive en af de der helt uforglemmelige aftener på Roskilde Festival.

Og sådan fortsatte det også med de følgende numre, blandt andet ‘Perm’ og ‘Chunky’.

Ren ekstase foran scenen. Og på scenen var det ikke meget anderledes. Bruno Mars og resten af hans pænt store band - alle iført forskellige amerikanske sportstøjer - har et lækkert, smooth og fængende samspil og ikke mindst koreograferet set, hvor fødder og underliv henleder tankerne til mere eksotiske og rytmiske breddegrader. Kort og godt lækkert. Rigtig lækkert.

Danse aftenen bort

Desværre skulle festen på og foran scenen ikke blive ved i samme tempo. Nogle smukke, men mere stille ballader som ‘Versace on the floor’, ‘When I was your man’ og ‘Grenade’ akkampagneret af først en længere trommesolo og siden en laaaaang klaversolo hev en stor mængde energi ud af koncerten og ikke mindst publikum.

Hvis man var kommet for at danse sin aften bort, var det lidt ærgerligt. Samtidig virkede det ikke til, at den ekstremt fastkoreograferede koncert gav mulighed for meget spontanitet, hvilket kunne have bidraget til at holde tempoet oppe.

Den indledende energi fandt koncerten først frem til igen mod slutningen af den cirka halvanden time lange koncert.

Lækker aften

Fællessang til ‘Locked out of heaven’ og ‘Just the way that You are’. Og så det endelige brag i form af Mark Ronsons megahit ‘Uptown Funk’ satte et spektakulært og festligt punktum for en rigtig fornøjelig koncert og aften med en af musikkens helt store charmetrolde, Bruno Mars.

Lad os i den forbindelse håbe, at lydproblemerne på den bageste del af Orange-pladsen var løst, så alle kunne nyde festivitassen.

Et sidste klap på skulderen til Bruno Mars skal lyde for - og det her er naturligvis navlepilleri - at stjernen i modsætning til mange andre store navne præcis vidste, at han var på Roskilde Festival.

Alt i alt en rigtig lækker aften med Bruno Mars.