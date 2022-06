Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sverige plejer at smadre Danmark, når det kommer til popmusik. Torsdag aften på Tinderbox var der dog ikke meget svensker-guld at komme efter.

24-årige Zara Larsson er en verdensstjerne.

Hun har en lang række hits med mange, mange, mange, mange millioner afspilninger på Spotify, men alligevel blev hendes koncert på Tinderbox' 'Rød scene' klokken midt i spisetid et halvkedesommeligt danseshow.

For det første forstår jeg ikke, hvorfor hun ikke havde blandet sine esser noget bedre.

Zara Larsson spiller på Tinderbox Odense, torsdag den 23. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Zara Larsson spiller på Tinderbox Odense, torsdag den 23. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

I stedet for at fordele hits som 'Lush Life', 'Aint My Fault' og ikke mindst 'Uncover' ud over koncerten, var de fleste store numre gemt til sidst.

Det betød, at de første tre kvarter blev skæmmet af et snakkende publikum og et lidt for ensformigt sceneshow, hvor den ene synkrondans afløste den anden.

Jo, Zara Larsson synger vanvittigt godt, og hendes stemme stod knivskarpt ud af højtalerne.

Hun er også god til at spille på sin charme, og fik blandt andet skabt et højdepunkt, da hun pludselig tog en dansk studenterhue på efterfulgt af at 'tillykke'.

Zara Larsson spiller på Tinderbox Odense, torsdag den 23. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Zara Larsson spiller på Tinderbox Odense, torsdag den 23. juni 2022.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Men derfra var der langt igen, og det var meget sigende et cover af det gamle ABBA-hit 'Lay All Your Love On Me', der inden den afsluttende hitparade fik mest gang i publikum.

Zara Larsson lyder lidt som Rihanna, når hun synger, men hun mangler sin amerikanske kollegas kant og variation i udtrykket (Rihanna er ellers gået lidt på pension for tiden, så Zara Larsson har scenen for sig selv).

Det var sjovt at se Zara Larsson blive hylet ud af den, da de forreste rækker gik amok i det klassiske White Stripes 'Seven Nation Army'-lå-lå-råb, men det var desværre også et af sjældne øjeblikke, hvor den lidt maskinelle popfacade sprak.

Selvfølgelig løftede stemningen sig til sidst, og generelt set var det en 'fin nok' seneftermiddag i solen.

Men det er altså bare ikke nok. Det var småkedeligt og hurtigt glemt igen.

Følg B.T.s liveblog fra Tinderbox HER.