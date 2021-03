En kopi af et kæmpehit, et kedeligt kliché-budskab og to oplagte favoritter. B.T. har anmeldt de otte sange, der dyster om at vinde Dansk Melodi Grand Prix 2021.

Vi begynder i bunden med tre sange, der enten mangler originalitet, tempo eller generelle muligheder for at vinde lørdag aften i DR Byen.

BUNDEN:

Jean Michel – 'Beautiful'

Der er jo ikke nogen af årets grandprixnumre, der er decideret dårlige. Efter flere gennemlyt har de alle hver deres kvaliteter, men Jean Michels 'Beautiful' med det klichéagtige budskab om at tro på sig selv og 'alle er smukke, som de er', virker alt for skabelon-kedeligt og designet. Som om man har forsøgt at regne ud, hvad et internationalt Eurovision-publikum vil have. Og så bliver det kedeligt.



Mike Tramp – 'Everything Is Alright'

Så er der Nickelback-stemning til folket. Det er fedt med Mike Tramp tilbage i dansk tv, og han er altid god for en sjov kommentar, men hans lidt småkedelige countryballade spår jeg ikke de store vinderchancer. Han kan måske komme langt på charmen, men det lyder ikke som en grandprixvinder.



Mike Tramp. Foto: DR Vis mere Mike Tramp. Foto: DR

Claudia Campagnol – 'Abracadabra'

Der er noget fint og sart over 'Abracadrabra', men er det et Melodi Grand Prix-hit? Jeg kan egentlig godt lide den stille klavermelodi, men det lyder mest som rulletekst-musik, til efter konfettirørene er sprunget, og folk er på vej hjem. Derfor ryger den langt ned i feltet.



MIDTERFELTET:

Nanna Olivia – 'Hvileløse hjerter'

'Hvileløse hjerter' har et cool anslag og fortsætter egentlig fint videre ind i omkvædet, men der er noget anonymt over sangen. Det er pænt uden at stikke ud. Vers, omkvæd, vers, omkvæd og så et C-stykke inden et sidste omkvæd. Lidt for meget ud ad landevejen.



Emma Nicoline – 'Står lige her'

Jeg har svært ved at adskille Emma Nicoline og Nanna Olivias to bidrag fra hinanden. Det er midtersøgende pop, der ikke rigtig bider sig fast. 'Står lige her' lyder flot og dramatisk og kunne sagtens have været sunget af navne som Barbara Moleko eller den lidt yngre Cisilia, men med et 'ukendt' ansigt er det nok hurtigt glemt igen.



Emma Nicoline. Foto: DR Vis mere Emma Nicoline. Foto: DR

The Cosmic Twins – 'Silver Bullet'

Det er en genial saxofon, de har fået med indover, og 'Silver Bullet' lyder da også som en stereotyp, moderne grandprix-sjasker, men det trækker voldsomt ned, at det samtidig minder ret meget om det amerikanske band MGMT's kæmpehit 'Kids' fra 2007. Om det er tilfældigt eller bevidst, så går det ud over det samlede originale udtryk.



TOPPEN:

Chief 1 & Thomas Buttenschøn – 'Højt over skyerne'

Det er sjovt, hvordan den gamle hiphopper Chief 1 'som voksen' dyrker den retro poplyd. 'Højt over skyerne' er et super catchy nummer og ikke mindst en charmerende duet med Thomas Buttenschøn, som lyder som skræddersyet til P4s eftermiddags-playlister. Chief 1 har som sangskriver vundet Dansk Melodi Grand Prix tre gange tidligere – med lidt held kan han også gøre det som solist.



Fyr & Flamme – 'Øve os på hinanden'

Jeg har været stor fan af Fyr & Flamme, siden de i sommer debuterede med sangen 'Menneskeforbruger'. Først syntes jeg, at 'Øve os på hinanden' var et tilbageskridt, men efter flere gennemlyt har den sat sig fast, og nu må man bare overgive sig til feltets suverænt bedste omkvæd. Det er fede temposkift, en original tekst, og hvor kunne det være smukt, hvis Danmark sender denne hyldest til de gode gamle grandprixdage videre ud i Europa.