Særligt én sang skiller sig negativt ud i feltet, mens resten er en skizofren rundtur i pop-manegen. B.T. har anmeldt de otte sange, der i år dyster om at vinde Dansk Melodi Grand Prix 2022.

Vi begynder i bunden med to sange, der nok ikke skal forvente den helt store champagnefest i Jyske Bank Boxen.

BUNDEN:

Der var engang - 'En skønne dag'

Tidligere MGP-vinder Emma Pi er blevet voksen, men stiller alligevel op med sin far. Både bandkonstellation og navn er lidt spøjs, og selvom det er en fin og sød lille melodi, der giver økologiske 70'er-vibes, minder deres countryduet lidt for meget om en børnesang.

Emma Pi burde have holdt fast i den Marie Key-inspirerede elektropop, som hun slog igennem med i første omgang.

Forventet placering: Uden for top-3

Karakter: 2 ud af 6 stjerner

Josie Elinor & Jack Warren - 'Let Me Go'

Sangen er blandt andet skrevet af Ben fra grandprixduoen Ben & Tan, og det skinner igennem på den Ed Sheeran-agtige stil, der båder minder lidt om deres vindersang 'Yes' fra 2020 og Justin Bieber-hittet 'Love Yourself'.

Josie og Jack blev sat sammen på en sangskrivningscamp sidste år, og generelt virker konceptet lidt for konstrueret og tænkt som en dansk 'Ed Sheeran møder Taylor Swift'-duo, der ville klare sig godt i Eurovision. Lidt kedeligt.

Forventet placering: Uden for top-3

Karakter: 2 ud af 6 stjerner

MIDTERFELTET:

Conf3ssions - 'Hallelujah'

Bookmakernes favorit, som da også lyder som noget, et europæisk Eurovision-publikum vil danse hele natten til.

Det er en god kontrast med mandestemmen, der pludselig bryder ind i andet vers, og det er fint bygget op mod det store gospelkor, men det bliver lidt kedeligt med 'hallelujah'-gentagelsen igen og igen. Det er måske det nummer, der vil klare sig bedst i Europa, men herhjemme er det hurtig glemt igen.

Forventet placering: Top-2

Karakter: 3 ud af 6 stjerner

Fuld Effekt - 'Rave med de hårde drenge'

Årets grandprix-gimmick, der nok skal få de ældste tv-seere til panisk at lede efter volumeknappen på fjernbetjeningen.

Det er oldschool dansk rap tilsat Brian-tramp a la Specktors, og selvom nummeret både er stressende og catchy på samme tid og derudover ville være sjov at sende videre til Eurovision, forbliver Birkerød-gruppen nok ikke andet end et skørt indslag i årets felt.

Forventet placering: Uden for top-3

Karakter: 3 ud af 6 stjerner

Patrick Dorgan - 'Vinden suser ind'

Patrick Dorgan slog igennem med hjælp fra holdet omkring Lukas Graham. Nu stiller han op med et nyt hold af sangskrivere, der blandt andet arbejder med Malte Ebert og Andreas Odbjerg, og der er da også en 'I morgen er der også en dag'-følelse over 'Vinden suser ind'.

Det er en flot, simpel klaverballade, der nok er for stille og anonym til at kunne nå langt i et melodigrandprix, men sagtens kan få sit eget videre liv på Patrick Dorgans fremtidige turneer rundt omkring i landet.

Forventet placering: Uden for top-3

Karakter: 4 ud af 6 stjerner

TOPPEN:

Reddi - 'The Show'

Remee og Chief 1s seneste melodigrandprix-projekt, der godt kunne minde om en kvindelig udgave af deres tidligere vinder Anti Social Media.

Det er dejligt med et nummer, der for en gangs skyld ikke stresser frem mod omkvædet. Og når de så endelig giver los og går over i en form for poppunk-tempo, er det svært ikke lade sig rive med. Et godt bud på en vinder, som efterfølgende vil få skældud for at klare sig dårligt ved Eurovision.

Forventet placering: Top-2

Karakter: 4 ud af 6 stjerner

Morten Fillipsen - 'Happy Go Lucky'

Kvinder omkring de 30 vil helt sikkert sidde klar til at smide stemmer efter deres gamle MGP-helt, der nu er blevet voksen og i år stiller op med et lækkert 80'er-groovy nummer, der har noget Anne Linnet over sig.

Morten Fillipsen har tidligere lavet musik med Laurits Manuel fra Fyr og Flamme, og 'Happy Go Lucky' ryger da også nemt ned i samme retrokasse. Det er ikke ligeså catchy som sidste års vinder, men mindre kan også gøre det.

Forventet placering: Top-3

Karakter: 5 ud af 6 stjerner

Juncker - 'Kommet for at blive'

Bookmakerne har ingen tiltro til Juncker, og 'Kommet for at blive' lyder da heller ikke som nogen grandprixvinder, men til alle os, der nyder et stykke med 'Kurs mod fjerne kyster' blandet op med Peter Sommer, har vi årets bedste indslag.

Det er umoderne P4-poprock uden fine fornemmelser, og i et felt med flere 'nu prøver vi at regne ud, hvordan en Eurovision-vindersang lyder'-indslag, er det rart med noget så oldschool som en sang, der er skrevet af sangeren selv.

Forventet placering: Uden for top-3

Karakter: 5 ud af 6 stjerner

