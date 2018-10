Det er snart to år siden, Leonard Cohen døde, 82 år gammel. Men nu blander den canadiske poet sig alligevel i den aktuelle debat om rapper Kanye Wests talent .. eller mangel på samme.

I en ny Cohen-digtsamling 'The Flame', der udkom fredag, finder man således digtet 'Kanye West Is Not Picasso' (Kanye West er ikke nogen Picasso).

I 2015, hvor digtet er skrevet, havde den sorte rapper, der i dag bl.a. gør sig bemærket ved at være stor fan af den amerikanske præsident, i flere interview sammenlignet sig selv med både Pablo Picasso, Thomas Edison og Muhammad Ali.

Og Leonard Cohen, der allerede på det tidspunkt led af en alvorlig kræftsygdom, var tydeligvis ikke enig. Og i sit digt skriver han således bl.a.:

»Jeg er den Kanye West, Kanye West tror, han er. Jeg er Kanye West af den store kunstige omrykning i vores bullshit-kultur. Jeg er Kanye West, når han skubber din røv ned fra scenen.«

Den sidste sætning refererer til den MTV-fest i 2009, hvor Kanye West, der i dag er gift med realitystjernen Kim Kardashian, stjal både mikrofon og MTV-pris ud af hænderne på popsangerinden Taylor Swift.

Leonard Cohen døde 7. november i 2016, dagen før Donald Trump blev USAs 45. præsident. Med hjælp fra sin søn Adam Cohen nåede han at udgive albummet 'You Want it Darker'. Ifølge sønnen arbejdede Leonard Cohen til det sidste på digtsamlingen, der nu er udkommet. Og 'The Flame' bliver ikke det sidste, vi hører fra den canadiske poet, der i dag måske er bedst kendt for sangen 'Hallelujah'.

Således indspillede far og søn adskillige sange, der endnu ikke er færdiggjort. Og i et helt nyt interview med den amerikanske radiostation NPR siger Adam Cohen:

»Jeg kan love, at folk vil komme til at høre noget af det smukkeste min gamle (my old man, red.) nogensinde skrev og indspillede.«

Leonard Cohens uigenkaldeligt sidste album, der endnu ikke har fået sin titel, udkommer senere i år.