Til trods for at der stadig er god tid til jul, begynder de første nye julesange at tikke ind. En af de første nye sange kommer fra en uventet kant.

Sangen hedder 'Ikke som de andre', Joey Moe står bag, og han har fået Danmarks største komiker Anders 'Anden' Matthesen til at rappe med.

I en pressemeddelse fortæller Joey Moe, at 'Ikke som de andre' handler om hans oplevelser med 'de hyggelige, men også stressende julemåneder'.

»Ingen er ens - men ens for alle er, at alle ønsker skille sig ud. Men heller ikke for meget. Der ligger noget paradoksalt i at vi alle ønsker at være vores egen, men at vi samtidigt med det tilslutter os mængden og følger trop,« lyder det fra Joey Moe.

Anden og Mågen. Foto: Coverfoto

Om samarbejdet med Anders Matthesen siger han:

»Anders tappede hurtigt ind i samme følelse som jeg har omkring julemånederne, og derfor er Anders’ vers fuldstændig 1:1 med de tanker jeg har forsøgt at formulere med nummeret.

Anders’ medvirken på sangen er en tidlig Julegave for mig, da jeg er én ud af de mange mennesker, der kommer til hans shows og som nyder de værker vi får fra ham.

Jeg er stolt af samarbejdet og kunne ikke forestille mig en bedre konstellation til mit bidrag på soundtracket til de kommende juledage.«

Selvironisk kalder duoen sig for 'Mågen og Anden'. 'Ikke som de andre' er forløber for et kommende minialbum, der udkommer den 15. november med titlen 'Vintertid'.

Anders Matthesen har tidligere med stor succes udgivet julemusik med 'Jul på Vesterbro'. Joey Moe har ligeledes tidligere hittet med julesangen 'Hey mor'. Så er spørgsmålet, om de til sammen har skabt et nyt julehit.

Er det for tidligt at høre julemusik i starten af november?