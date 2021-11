Lykken varede ikke længe for hans fans rundt omkring i verden.

For den amerikanske megastjerne Jay-Z nåede kun at være på Instagram i en dag, før han slettede sin konto igen.

På bare én dag nåede den 51-årige newyorker at samle én million følgere sammen, som nu kan være skuffede over, de ikke kan følge med i stjernens liv. Det skriver Daily Mail.

Omvendt nåede han kun at følge én på det sociale medie. Den heldige vinder af at blive fulgt af Jay-Z blev hans 40-årige hustru, Beyonce.

Det eneste opslag han fik lagt op var en filmplakat af den kommende 'Netflix-film' 'The Harder They Fall', der udkom onsdag og kan streames nu.

I filmen er 'Jay-Z' producer, hvor han også har skrevet og produceret musikken, som er med i filmen.

Billedet nåede at afføde en del mærkværdige kommentarer. Instagrams egen officielle profil bød ham velkommen og en anden profil skrev en af 'Jay-Z' populære citater.

»Allow me to reintroduce myself,« skriver profilen.

Rapstjernen kan ikke kun prale af at have stor succes på de sociale medier i den korte tid, han var der, for han blev i weekenden indlemmet i 'Rock & Roll Hall of Fame'.

En ceremoni, der tog sig ud i Cleveland i weekenden, hvor hans ven Dave Chappelle hyldede 'Jay-Z', inden han kunne indtage scenen med en takketale.