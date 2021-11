Willie Maxwell, også kendt under kunstnernavnet Fetty Wap, er blevet anholdt for mistanke om at have medvirket til smugling af stoffer.

Den 30-årige rapper blev anholdt af FBI under Rolling Loud-festivalen i New York. Han skulle selv have optrådt til festivalen, men det blev ikke til noget. Det skriver Sky News.

Han er sigtet sammen med fem andre for angiveligt at have smuglet store mængder heroin, crack kokain og fentanyl fra den amerikanske vestkyst til østkysten mellem juni 2019 og juni 2020.

Bemærkelsesværdigt er det, at han blev arresteret efter at have samarbejdet med en betjent.

Fetty Wap sidder lige nu fængslet i Central Slip i New York. Foto: BRYAN R. SMITH

»At vi har arresteret en rapper og en kriminalbetjent som en del af samme forbrydelse viser, hvor modbydelig narkotikahandlen er blevet,« siger Michael J. Dricoll fra FBI.

De sigtede skulle angiveligt have brugt det amerikanske postvæsens biler til at smugle stofferne fra kyst til kyst.

Fetty Waps repræsentanter har endnu ikke meldt noget ud den amerikanske rapstjerne.

Det seneste år har været særdeles turbulent for Fetty Wap.

I oktober 2020 blev hans lillebror, Twyshon Depew, skudt og dræbt i deres hjemby, Paterson i New Jersey, og for bare to måneder siden døde hans fireårige datter, Lauren.