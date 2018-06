Den amerikanske rapper Earl Sweatshirt har aflyst den koncert, han ellers skulle have givet på årets Northside Festival i Aarhus i næste uge.

Det oplyser festivalen i en pressemeddelelse.

»Af årsager, vi ikke kan få oplyst, har Earl Sweatshirt valgt at aflyse de første 4 shows på sin Europa-tour. Det er dermed anden gang, han aflyser sin optræden på NorthSide med kort varsel, hvilket er dybt useriøst, og han vil derfor ikke blive inviteret tilbage til NorthSide på noget tidspunkt i fremtiden,« siger talsmand for NorthSide, John Fogde, i en pressemeddelelse.

Det er anden gang på bare få år, at rapperen aflyser en optræden på festivalen i Aarhus. I 2015 aflyste Earl Sweatshirt sin koncert på dagen med den begrundelse, at han havde madforgiftning.

Den amerikanske rapper var planlagt som den store åbningskoncert på torsdag klokken 14, når festivalen skydes i gang. I stedet bliver det nu det københavnske soulband D/troit, der overtager hans plads.

Det er dog ikke kun Danmark, der går glip af den amerikanske rapper.

Den britiske festival Field Day meddelte lørdag, at Earl Sweatshirt med kort varsel havde aflyst sin optræden på festivalen samme dag. Derudover skriver Field Day på Twitter, at Earl Sweatshirt har aflyst alle europæiske optrædener.

'Vi er virkelig kede af at meddele jer, at Earl Sweatshirt er blevet nødt til at aflyse alle sine europæiske optræderner med kort varsel, og det inkluderer Field Day i dag (lørdag red.),' skriver festivalen blandt andet.