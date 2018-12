Det britiske band Take That er blevet tvunget til at aflyse dele af deres kommende verdensturné, fordi der er opstået alvorlig sygdom i Gary Barlows familie.

»Vi havde store ambitioner om en verdensturné næste år, men jeg har sygdom i min familie, og det betyder, at jeg ikke kommer til at rejse meget de næste to år,« siger Gary Barlow til The Mirror.

I anledning af Take Thats 30 års jubilæum næste år havde bandet annonceret en verdensturné, men dele af den bliver altså nu aflyst.

Det drejer sig blandt andet om koncerterne i Sydamerika og Australien, hvor det britiske band har en stor fanbase.

Take That under en optræden i november. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Som en del af turneen giver Take That også to koncerter i Danmark i juni, men tilsyneladende er de to koncerter ikke i fare.

Ifølge The Mirror er bandets plan nemlig at fuldføre koncerterne i Europa, hvor Gary Barlow stadig kan være forholdsvis tæt på hjemmet og sin familie i England.

Over for den britiske avis takker Gary Barlow sine to bandkollegaer, Mark Owen og Howard Donald for at respektere hans beslutning, og Barlow opfordrer samtidig fans til at være forstående over for hans situation i en svær tid.

I stedet skal Gary Barlow bruge det næste stykke tid på at skrive et filmmanuskript sammen med Tim Rice, der blandt andet står bag musikken til flere Disney-film som Løvernes Konge og Aladdin.

Det er desværre ikke første gang, at Take That har måtte aflyse koncerter.

Danske fans af bandet husker nok kun alt for godt, hvordan Take That i 2011 måtte aflyse en planlagt koncert i Parken i København.

Årsagen var, at Robbie Williams, som dengang for en kort stund igen var en del af Take That, havde fået madforgiftning.

Sangeren havde dengang ifølge arrangørerne prøvet alt for at komme på benene til koncerten, der var en af to bandet gav i Danmark, men det lykkedes altså ikke, og mange fans måtte gå skuffede hjem.

Som det ser ud nu, er der dog ingen meldinger om, at de to koncerter i Danmark i juni er i fare for at blive aflyst.

Take That giver koncert den 21. og 22. juni i KB Hallen.