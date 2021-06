Alphabeat vidste godt, at deres nye EM-sang ville dele vandene.

Faktisk vidste de fra starten, at den ville blive sablet ned – og det er også helt fint, fortæller bandet til B.T.

Fredag kunne Alphabeat præsentere deres EM-sang 'Danmarks dynamite' for verden. Og selvom flere, blandt andet B.T.s anmelder, får kuldegysninger – eller 'myrepatter', som han skriver – af hymnen, så er andre anderledes kritiske.

'Hold kæft, en omgang bras,' 'Det er ikke så tit, jeg bliver decideret vred af at lytte til musik, men den her skubbede mig derud. Kæft, det er ringe' og 'Øv, bedre held næste gang' er bare nogle af de reaktioner, som 'Danmarks dynamite' har fremprovokeret.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Herrelandsholdet (@herrelandsholdet)

Og det er ikke gået Alphabeats næse forbi.

»Det har været en meget blandet modtagelse, men vi vidste godt, at den ville vække mange forskellige meninger og følelser. Det havde vi allerede snakket om, inden vi begyndte at skrive på den. Når vi udgiver en Alphabeat-sang, så er den skrevet til dem, der er vores fans og måske nogle nye fans, som vi bejler til. Nu udgiver vi til hele fodbold-Danmark. Og det er altså en hel del flere mennesker,« siger guitarist og sangskriver Anders Bønløkke.

Ifølge forsanger Stine Bramsen er bandet 'helt ok' med, at deres sang får nogle hårde ord med på vejen.

»Selvfølgelig ville det da være fedest, hvis alle elskede den, men der er en drejebog for de her fodboldsange, og der er altid en vis procentdel, der hader dem – og nogle der sidder og glæder sig til at hade dem, og så er det dét, de nyder,« siger hun.

Selvom 'Danmarks dynamite' er den officielle slutrundesang, der er støttet af DBU og har landsholdet med på kor, så har Alphabeat fået konkurrence fra kollegaerne. Blandt andet har Malte Ebert-personaen Gulddreng søndag udgivet sin egen EM-sang med titlen 'Helt sikker'.

Og den har fået en anderledes god opbakning.

I hvert fald viser et kig på Spotifys seneste top 200-liste, at danskerne hellere vil høre, at Gulddreng er 'helt sikker' på dansk sejr, end de vil lytte til Alphabeats beskrivelse af herrelandsholdets som værende 'red og white, Danmarks dynamite'.

På danskernes foretrukne streamingtjeneste ligger Gulddrengs 'Helt sikker' i skrivende stund nummer syv, hvorimod man skal helt ned på 57.-pladsen for at finde den danske dynamitsang.

Gulddreng – med det borgerlige navn Malte Ebert. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Gulddreng – med det borgerlige navn Malte Ebert. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Men at Alphabeat har fået seriøs konkurrence, tager de ikke så tungt.

»Det er jo fint, at der er mange der har lyst til at støtte op om stemningen. Det er de jo velkomne til,« siger Stine Bramsen.

Bandet håber nu på, at danskerne trods alt får nogle gode oplevelser med sangen, når EM skydes i gang fredag aften.

»Da jeg var en ung teenagefyr, har jeg nok ikke syntes, at for eksempel 'Vi vil have sejren i land' fra 1998 var særlig god – men det var ikke noget, jeg gik ud og råbte en hel masse om – men jeg forbinder den alligevel med det VM, som skabte nogle følelser i mig. Så jeg kan tænke tilbage på den som noget sindssygt positivt,« siger Anders Bønløkke.

»Og om man kan lide sangen eller ej, så kan 'Danmarks dynamite' forhåbentlig fremadrettet give nogle rigtig gode minder om en fed sommer.«