1. marts brød et af Danmarks største popbands seks års tavshed.

Alphabeat var efter tre album, et hav af hitsingler og succes i ind- og udland i 2013 kørt død.

Stine Bramsen sprang ud som soloartist, andre fik job bag scenen, men 2019 skulle blive året, hvor de seks midtjyske pophelte vendte tilbage med fornyet energi.

»Det er halvandet år siden, at vi mødtes første gang (efter pausen, red.),« fortæller Stine Bramsen, da B.T. møder hende sammen med bandets anden frontsanger Anders S.G.

»Da vi gik på pause, anede vi ikke, om der ville gå ti år, før vi fandt sammen igen, så jeg var overrasket over, hvor hurtigt vi fik lyst til at starte op igen,« tilføjer hun med et smil.

Det var Anders S.G. og guitarist Anders Bønløkke, der pludselig sad med en ny sang, som de syntes lød som Alphabeat.

De fik Stine Bramsen forbi for at teste sangen af i studiet, og herefter begyndte de at lægge planer.

»Da vi gik på pause, kunne vi ikke lave flere sange. Jeg var helt færdig, men nu er det eksploderet igen,« fortæller Anders S.G. og afslører, at de regner med at udsende et nyt Alphabeat-album til efteråret.

Anders S.G. og Stine Bramsen.

»Det har været svært ikke at kunne sige noget i halvandet år. Flere af mine perifere venskaber har været lidt fornærmet over, at jeg ikke sagde, at vi blev gendannet, men jeg var i tvivl om, hvem jeg måtte sige det til,« griner Stine Bramsen.

»Jeg sang ’The Spell’ på min sidste solotour og havde bare lyst til at sige fra scenen, at det var lige om lidt.«

Efter Alphabeat-comebacket blev offentliggjort med den nye single ’Shadows’, strøg bandet nærmest direkte til Austin, Texas for at spille på musikfestivalen South by Southwest.

»Det var helt crazy. Jesper Steinmetz interviewede os til TV 2 Nyhederne, vi mødte Kronprinsessen (Mary var afsted for at promovere Danmark, red.), en lokalavis kaldte os ’verdens bedste popband’, og vi var alle sammen så lettede bagefter, da koncerten var gået godt,« fortæller Anders S.G.

Alphabeat.

Siden er Alphabeat blevet annonceret til at spille på sommerens Grøn-koncerter, mens K.B. Hallen og SCC Aarhus venter til efteråret. Derudover har deres nye single sendt dem tilbage i A-rotation på radiostationerne.

»Det er ret vildt. Vi har været meget spændte på, hvordan folk ville tage imod os,« lyder det fra Stine Bramsen.

»Det er typisk Alphabeat. Dagen før vi ville afsløre det på Facebook, sagde vores trommeslager Troels, at nu skulle vi huske, at der ikke havde været aktivitet på siden i lang tid, så det ville være fint nok med 50 likes,« griner Anders S.G.

Alphabeat-medlemmerne har set hinanden privat i løbet af pausen, de har hver især stiftet familie og fået andet arbejde ved siden af.

For ti år siden boede de alle sammen i London, hvor de havde stor succes med de to første album. Udlandet trækker stadig, men Danmark er førsteprioritet med København som base.

»Det er her, vi har vores familie og vil genopbygge en karriere, men det kilder selvfølgelig i maven, når der sker noget i andre lande og de gerne vil have os ud at spille igen,« forklarer Stine Bramsen.