Et af Danmarks største popband bryder nu fem års tavshed.

I årene 2007-2012 leverede Alphabeat den ene landeplage efter den anden og opnåede imponerende international succes især i Storbritannien.

Efter det tredje album, 'Express Non-Stop', og en efterfølgende turné gik frontkvinde Stine Bramsen i 2014 imidlertid solo, og Alphabeat så ud til at være fortid.

Men nu er der formentlig godt nyt til alle Alphabeat-fans.

Mandag aften uploadede gruppen et billede på Facebook og Twitter, der viser de seks bandmedlemmer træde frem af mørket igennem en effektfuld røg.

VACATION IS OVER

Sammen med billedet skriver de 'Vacation is over 01.03.19' med reference til deres hit af samme navn fra deres seneste album.

Det tyder altså på, at Alphabeat har tænkt sig at afsløre nyt på fredag den 1. marts. Fredag, som traditionelt set er dagen, hvor musikbranchen udgiver ny musik.

B.T. har været i kontakt med Alphabeats bagland, der endnu ikke har lyst til at løfte sløret for, hvad man kan forvente af afsløringen, men henviser til, at man skal være klar fredag.

I 'pausen' har Alphabeats medlemmer arbejdet på forskellige side- og soloprojekter.

Stine Bramsen har som bekendt haft pæn succes som soloartist med hit som 'Karma Town', 'Prototypical' og en medvirken i TV2-programmet 'Toppen af poppen'.

Forsanger Anders S.G. og guitarist Anders Bønløkke har forsøgt sig med det elektroniske projekt 'Thanks', mens trommeslager Troels Hansen har arbejdet for pladeselskabet Copenhagen Records.

De resterende to medlemmer, Rasmus Nagel og Anders Reinholdt, har holdt sig uden for mediernes bevågenhed.

Trods pausen har Alphabeat aldrig sagt, at det var slut, og har altid holdt døren på klem for et comeback.

Stine Bramsen sagde blandt andet hurtigt et år inde i sin solokarriere til Ritzau Fokus, at hun gerne en dag ville vende tilbage til bandet.

»Jeg kunne godt finde på at lave noget med Alphabeat igen. Det er ikke aktuelt lige nu, men vi snakker om det og går måske lidt og pønser på det.«

» Så det sker måske om et år eller to. Det er ikke udelukket, men det vil ikke ske lige nu,« sagde hun i 2015.