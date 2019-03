Efter fem års tavshed gav Alphabeat mandag pludselig lyd fra sig med en kryptisk besked på de sociale medier.

Det populære danske popband har ikke udgivet musik siden 2012-albummet ’Express Non-Stop’, men efter Stine Bramsens omgang som solo-sangerinde bekræfter Alphabeat, nu at de er tilbage.

De har skiftet pladeselskab fra Copenhagen Records til Warner Music og gør comeback med singlen ’Shadows’, der lyder præcis som det Alphabeat, man kender fra hits som ’The Spell’, ’Fascination’ og ’10,000 Nights of Thunder’.

Udover den nye single annoncerer Alphabeat også to store koncerter til efteråret i KB Hallen den 23. november og i SCC Århus lørdagen efter, den 30. november.

Stine Bramsen udtaler i en pressemeddelelse:

»Det har hele tiden ligget i kortene, at vi skulle spille sammen igen, og lysten til det har været der i lang tid. Der er en stærk energi og kemi, som er blevet genantændt, og det blev den med det samme, da vi lavede ’Shadows’.«

Om de to kommende koncerter tilføjer hun:

»Vi kan slet ikke beskrive, hvor meget vi glæder os til at træde op på scenen sammen igen. Vi har bevidst lagt begge vores shows om lørdagen, så folk får mulighed for at feste igennem med os. Hvis publikum er klar, så kommer vi til at vælte de to steder sammen.«

I 'pausen' har Alphabeats medlemmer arbejdet på forskellige side- og soloprojekter.

Stine Bramsen har som bekendt haft pæn succes som soloartist med hits som 'Karma Town' og 'Prototypical' samt en medvirken i TV 2-programmet 'Toppen af poppen'.

Forsanger Anders S.G. og guitarist Anders Bønløkke har forsøgt sig med det elektroniske projekt 'Thanks', mens trommeslager Troels Hansen har arbejdet for pladeselskabet Copenhagen Records.

De resterende to medlemmer, Rasmus Nagel og Anders Reinholdt, har holdt sig uden for mediernes bevågenhed. Stine Bramsen har i interviews dog altid holdt døren på klem og sagde blandt andet i 2015 til Ritzau:

»Jeg kunne godt finde på at lave noget med Alphabeat igen. Det er ikke aktuelt lige nu, men vi snakker om det og går måske lidt og pønser på det.«