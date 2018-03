HI BICH just went GOLD n my birthday cake taste fire off da plaque

Teenageren blev efterfølgende et meme (vittighed der spredes på internettet, det som regel ikke er sjove for den eller de personer, der optræder i indholdet), og den massive interesse for hende fik hendes sociale profiler til at eksplodere, samtidig med at hun landede en pladekontrakt, der rygtes at have indbragt hende et forskud på intet mindre end en million dollars.

En meget overraskende udvikling, og nu viser det sig, måske endnu mere overraskende, at hun tilsyneladende har været alle pengene værd.

Hendes single 'Hi Bich' har nemlig ikke blot fået rimelige anmeldelser, den har også opnået et guldsalg på svimlende 500.000 eksemplarer. Tallet er en blanding af streams og reelle salg.

Samtidig er hun den yngste kvindelige rapper nogensinde, som har opnået at komme på Billboard Hot 100, oplyser TMZ og DailyDot.

Det eksplosive salg menes ikke mindst at skyldes hendes massive antal følgere på sociale medier, hvilket bl.a. tæller 12,6 millioner på Instagram og 3,8 millioner abonnenter på YouTube.

Se videoen til 'Hi Bich' herunder, og deltag i afstemningen: Laver hun god musik?

Danielle Bregoli går under kunstnernavnet Bhad Bhabie, og er efter sin berømmelse ikke blevet mere stille og rolig. Hun har endda formået at lægge sig ud med reality-dronningen Kim Kardashian. Der er helt klart et talent for drama i pigen. Men er der også et musisk talent?