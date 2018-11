Reaktionerne på grevinde Alexandras første single, 'Wash Me Away', har været en blandet landhandel. Hendes musikdebut har fået en lunken modtagelse blandt eksperter og kritikere, mens lytterne og grevindens nærmeste er begejstrede.

Tidligere på dagen sneg sangen sig op blandt de mest populære sange på iTunes i Danmark, hvor 'Wash Me Away' bl.a. overhalede Lukas Grahams 'Love Someone'. Den hurtige popularitet har Grevinden også bemærket.

Hendes pressesektretær, Helle Løvgreen, siger til B.T., at Alexandra synes, det er fantastisk med placeringen på hitlisterne, fordi det skaber mere positiv opmærksomhed til den velgørenhed, som sangen er lavet for.

Også reaktionen fra grevinde Alexandras venner og familie har været 'rigtig fin'. I B.T.'s læserafstemning har mere end 6000 af de 12.700 stemmer (47 procent) tilkendegivet, at Alexandras debut er vellykket.

Sangen har Alexandra indspillet til fordel for den svenske velgørenhedsorganisation Star For Life, der hjælper fattige og udsatte børn i det sydlige Afrika. Og samarbejdet med organisationen blev en realitet med en hjælpende hånd fra sanger og sangskriver Jon Nørgaard, som de fleste husker fra sin medvirken i TV 2-programmet Popstars.

»Alexandra har tidligere sunget på Rigshospitalet sammen med patienter og deres pårørende og i forbindelse med velgørenhed for sygdommen parkinson. Hun elsker at synge og har længe ønsket at gøre det 'rigtigt'. Det har hun ytret til en bekendt, som også er venner med Jon (Jon Nørgaard, red.). Den fælles bekendt sagde til Alexandra, 'du skal drikke en kaffe med Jon'. Næste skridt var, at han satte hende i forbindelse med Søren Mikkelsen (producer på sangen, red.),« fortæller grevindens pressesekretær.

Til B.T. bekræfter Søren Mikkelsen også, hvordan Alexandras debut blev en realitet med hjælp fra Jon Nørgaard.

»Vi blev ringet op af Jon (Nørgaard, red), som havde fået kontakt til Alexandra. Han nævnte, at hun var interesseret i at hjælpe os og gerne ville prøve at indspille en sang. Det lød for godt til at være sandt.«

Selvom Alexandra er uøvet som sanger, roser Søren Mikkelsen hendes rytmiske sans og ikke mindst hendes store dedikation til sagen.

»Vi arbejdede på at indspille sangen i tre dage. Alexandra var så dedikeret, at jeg flere gange blev nødt til at sige til hende, at nu måtte vi altså tage en pause, så hun ikke ødelagde sit stemmebånd. Hun var meget åben, dybt professionel og gjorde alt, for at få det bedst mulige resultat.«

Den erfarne producer, som bl.a. har været inde over alt fra Kim Larsen & Kjukken til Peter Belli og Mads Langer, udelukker heller ikke en flere sange fra Alexandra i fremtiden.

»Jeg har oplevet andre artister med samme talent som Alexandra, som har fået store karrierer som musikere. Det handler om meget mere end talent alene.«