Den danske trommeslager Alex Riel er død.

Sådan bekræfter hans hustru, Ane Riel, mandag i et opslag på Facebook.

»Tidlig søndag morgen sov Alex stille ind i sin seng i Liseleje – i det blideste morgenlys og til lyden af fuglesang,« lyder det her:

»Det var på alle måder så smukt, som det kunne være, og jeg vil i al evighed være taknemmelig for, at jeg var til stede, da Alex drog sit sidste suk, og derfor kan sige med vished, at han fik en fredfyldt død.«

Her ses Alex Riel (i midten) sammen med den amerikanske bokser Muhammad Ali i København i 1979 sammen med musikeren Niels-Henning Ørsted Pedersen (th.). Foto: Arkivfoto/Steen Jacobsen Vis mere Her ses Alex Riel (i midten) sammen med den amerikanske bokser Muhammad Ali i København i 1979 sammen med musikeren Niels-Henning Ørsted Pedersen (th.). Foto: Arkivfoto/Steen Jacobsen

Tilbage i 1960erne var Alex Riel med til at danne Savage Rose, men han har siden ikke mindst udmærket sig som jazzmusiker, og han har gennem årene spillet med en lang række af de største stjerner.

Det er også blevet til et langvarigt samarbejde med Sebastian, mens han også har udgivet plader i eget navn.

Og selvom fødeattesten efterhånden vidnede om, at han var blevet 83 år, greb han stadig trommestikkerne og gik på scenen.

»Så sent som i midten af december spillede han sin sidste koncert – som 83-årig – og gjorde det fremragende. Han slap verden, ubekymret, og hvad mere kan man næsten ønske sig?« skriver Ane Riel.

I et opslag skriver hun videre, at Alex Riel har været meget syg i sin sidste tid.

»Hvad de færreste ved er, at han igennem nogen tid har været uhelbredeligt syg. Dette ændrede dog ikke hans tilgang til livet det mindste,« lyder det:

»Han tænkte ikke over sin sygdom, glemte den faktisk ofte, mærkede heller ikke synderligt til den, og vi, som har været tæt på ham, kan skrive under på, at han var en glad dreng til sidste.«