Hvis Kongehusets medlemmer skulle dukke op for at heppe på Danmark til det store Eurovision-show i Malmø, vil det ikke være Sabas første møde kongefamilien.

Den 26-årige sangerinde havde sidste år hovedrollen i musicalen 'Hair', og i den forbindelse kom hun i nærkontakt med dronning Mary.

»Jeg har sunget for dronning Mary,« fortæller Saba og fortsætter:

»Det var i forbindelse med, at jeg lavede 'Hair'. Eller ikke i forbindelse med det, men jeg sang nogle numre fra 'Hair', da hun skulle holde tale til en konference for kvinder i erhvervslivet.«

Kronprinsesse Mary under et besøg på DAC, Dansk Arkitektur Center i BLOX i København, onsdag den 8. november 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprinsesse Mary under et besøg på DAC, Dansk Arkitektur Center i BLOX i København, onsdag den 8. november 2023. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Det var i april 2023, at organisationen Above & Beyond holdt ligestillingskonferencen Womenomics på Østre Gasværk teater i København, og her var Saba en del af underholdningen.

Hun fortæller videre, at hun desværre ikke fik mulighed for at tale med dronning Mary.

»Men hun sad lige foran mig og smilede meget stort. Hun så glad ud.«

Saba fortsætter:

»Det var lidt vildt. Men der er jo nærmest ikke noget, der er vildt nu efter i går (Da hun vandt 'Melodi Grand Prix', red.). Nu er det bare easy peasy.«

Se Saba fortælle om sit møde med dronning Mary i videoen øverst.