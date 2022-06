Lyt til artiklen

Mandag måtte The Rolling Stones udskyde deres igangværende 60 års jubilæumsturné.

For i sidste øjeblik måtte Amsterdam-koncerten aflyses, da det engelske rockbands forsanger Mick Jagger var blevet testet positiv for corona.

Men allerede onsdag er der godt nyt fra det ikoniske rockbands frontmand.

»Jeg har det meget bedre, og jeg kan ikke vente med at komme tilbage på scenen i næste uge,« skriver Mick Jagger i et opslag på Instagram, hvor han ligeledes takker for de mange ønsker om god bedring, der er blevet sendt hans vej.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mick Jagger (@mickjagger)

I opslaget gør forsangeren det også klart, at koncerten i Holland må klemmes ind undervejs i turneen og er blevet rykket til 7. juli.

Men da det først er i næste uge, at 78-årige Mick Jagger igen er på benene, så må endnu en koncert aflyses.

For bandets næste koncert er allerede fredag i denne uge – på Wankdorf Stadium i den schweiziske hovedstad Bern.

»Vi har nyt om den nye Bern-dato snarest muligt,« lover rockstjernen i opslaget.

Den næste koncert i rækken bliver således tirsdagens koncert på San Siro Stadium i italienske Milan.

'Sixty'-jubilæumsturnéen når ikke forbi Danmark i denne omgang, men til gengæld slutter den i den svenske hovedstad Stockholm søndag 31. juli.