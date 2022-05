I marts måned døde sangeren Tom Parker kun 33 år gammel.

I en ny bog, der bliver udgivet efter hans død, takker han nu kollegaen, Ed Sheeran, for at have hjulpet ham og hans familie under den sygdom, der var skyld i hans alt for tidlige død. Det skriver OK.

Tom Parker var med i boybandet ‘The Wanted’, der blev dannet tilbage i 2009, og som stod bag hits som 'Glad You Came' og 'Chasing The Sun'.

I 2018 blev han gift med Kelsey Hardwick, som han nåede at få to børn sammen med.

Helt til højre Tom Parker. Til venstre for ham står resten af det britiske boyband The Wanted. Foto: Frazer Harrison Vis mere Helt til højre Tom Parker. Til venstre for ham står resten af det britiske boyband The Wanted. Foto: Frazer Harrison

Men livet blev alt for kort. Kun to år efter sit bryllup, fik Tom Parker konstateret kræft i hjernen.

I første omgang blev han behandlet og købte sig lidt ekstra levetid – og det i den forbindelse, han skylder Ed Sheeran tak.

Det skev han blandt andet i bogen, ‘Hope’, der bliver udgivet den 26. maj. To måneder efter hans død.

I bogen afslører han, at det var Ed Sheeran, der betalte for en del af den behandling, Tom Parker modtog, mens han stadig håbede på at kunne overvinde sygdommen.

På Instagram deler Kelsey Hardwick de første billeder af sin afdøde ægtemands bog og skriver.

»Bogen viser hvor langt håb – og det at turde drømme – kan bringe dig, uanset hvilke kort, du har på hånden.«

Tom Parker efterlod sig foruden sin hustru, de to børn, Aurelia på to år og Bodhi på et år.