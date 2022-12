Lyt til artiklen

Bandet Aerosmith er kendt for nummeret 'I Don't Wanna Miss A Thing' fra filmen 'Armageddon' fra 1998.

Mange gange har bandets forsanger, Steven Tyler, slynget netop dé ord, men nu er han tvunget til at gå glip af noget.

Med henvisning til netop Steven Tylers helbred, aflyser bandet to koncerter i Las Vegas i december måned.

Og det er ikke første gang.

På de sociale medier beklager Aerosmith, at der ikke bliver flere koncerter på denne side af nytår.

»Der er ingen steder, vi hellere ville være end på scenen omgivet af de bedste fans i verden,« lyder det med beklagelse fra bandet, der tilføjer at alle billetter refunderes.

I beskeden citeres den 74-årige Steven Tyler for at sige:

»Efter lægens råd tager jeg mere tid til at slappe af.«

Steven Tyler og Joe Perry under koncerten i Bosten i september. Nu aflyser Aerosmith årets to sidste koncerter.

Det er anden gang i år, at Aerosmith er nødt til at aflyse koncerter på grund af Steven Tylers helbred.

Tilbage i maj, da bandet skulle have spillet sin første koncert efter corona, skete det også.

Forklaringen var hård og ubarmhjertig. Forsangeren har i årevis kæmpet med et misbrug, som han var sluppet fri af, da beskeden tidligere på året, lød:

»Som mange af jer ved, har vores elskede bror, Steven, arbejdet med sin ædruelighed i mange år. Efter en operation i foden og brugen af smertestillende for at klare det, har han fået et tilbagefald og er frivilligt gået i behandling.«

I juli måned blev han udskrevet fra et behandlingssted og bandet nåede at gennemføre fire koncerter i september og november. Men nu må Steven Tyler altså trække stikket igen.

Beskeden til de dedikerede fans sluttes med et løfte – eller måske et håb? – for 2023

»Hold jer sunde – så ses vi i det nye år.«