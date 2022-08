Lyt til artiklen

Adele fik en masse vrede fans på nakken, da hun i januar pludselig med én dags varsel aflyste sine forestående koncerter i Las Vegas.

Den 34-årige britiske verdensstjerne fortalte i en tårevædet Instagram-video, at hun måtte udskyde sine koncerter, da showet ikke var klar.

I et nyt stort interview med magasinet ELLE fortæller hun nu, hvad der skete i kulissen.

»Det var med afstand det værste øjeblik i min karriere,« fortæller Adele.

»Jeg glædede mig så meget til de koncerter. Det var forfærdeligt.«

Hun fortæller til ELLE, at hun inden sin aflysnings-besked på Instagram havde været vågen i mere end 30 timer i træk over at skulle træffe det valg, som hun i en uge havde vidst, var det rigtige at gøre.

Holdet omkring hende var samtidig ramt af corona, men det var ikke hendes største bekymring.

Der var en masse penge og flere måneders planlægning og prøver på spil, ligesom hun tænkte på de mange tusind fans, der allerede havde booket rejser til Las Vegas.

Adele. Foto: Joel C Ryan

Adele havde det så dårligt med at svigte alle, men hun følte, at der var noget, der ikke føltes rigtig ved showet.

For det første manglede det sjæl.

Adele syntes, at det var alt for glitret og overfladisk. Det manglede intimitet, og på scenen følte hun sig alt for adskilt fra sit band.

Hun siger til ELLE, at det føltes brutalt at aflyse og de første måneder efterfølgende var hårde at komme igennem, men på sigt var det stadig det rigtige at gøre.

»Jeg var flov. Men det fik faktisk min selvtillid til at vokse, for det var en meget modig ting at gøre. Og jeg tror ikke, at mange ville have gjort det samme. Jeg er meget stolt af mig selv for at have stået ved mine kunstneriske behov.«

I dag har Adele fået styr på sit Las Vegas show og optræder efter planen i Caesars Palace fra den 18. november til den 25. marts.