Efter næsten fire årtier uden ny musik, meddelte den svenske popgruppe ABBA i sidste uge, at der er et nyt album på vej.

Det var – tilsyneladende – til stor glæde for rigtig mange.

Blot tre dage efter annonceringen har mere end 80.000 nemlig allerede forudbestilt albummet 'Voyage', der udkommer 5. november.

I England er det nok til, at de nu er indehavere af rekorden for forudbestillinger. Ifølge Universal UK overtager de nu førstepladsen fra det britiske boyband Take That.

ABBA slog for alvor igennem, da de to år efter at have dannet gruppen vandt Eurovision med kæmpehittet 'Waterloo' i 1974.

Siden har bandet i de aktive år frem til 1982 haft hele ni singler og albums, der er strøget til tops på hitlisterne i Storbritannien – men også på verdensplan.

Gruppen har allerede nu udgivet to af de singler, der vil være at finde på det kommende 'Voyage'- album. 'I Still Have Faith With You' og 'Don't Shut Me Down'. De kan blandt andet findes på Spotify.

'Voyage' bliver gruppens første studiealbum siden 'The Visitors', der udkom i 1981.

I forlængelse af albummet har ABBA også annonceret en digital koncert, der kommer til at foregå i London i 2022.

Til det højteknologiske event er der skabt digitale avatar-billeder – eller 'abbatarer' – der skal optræde som digitale kopier af gruppens fire medlemmer, Benny Andersson, Anni-Frid (Frida) Lyngstad, Agnetha Fältskog og Björn Ulvaeus, som de så ud i 1979. Showet omfatter 22 sange og varer halvanden time.