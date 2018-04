Abba har indspillet ny musik efter 35 år, oplyser gruppens manager, Görel Hanser, i en pressemeddelelse ifølge TT.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Det svenske og verdenskendte band Abba, der hittede i årene mellem 1972 og 1982, har ifølge deres manager, Görel Hanser, indspillet ny musik efter 35 års pause.

»Vi følte alle fire, at det efter 35 år, ville være sjovt at genoprette kontakten og gå tilbage i studiet. Og det gjorde vi. Det var som om, tiden stod stille, og at vi bare var på en kort ferie. Vi er blevet ældre, men sangen er ny. Og det føles godt,« siger bandet i en pressemeddelelse.

Bandet udgiver i alt to sange.

Den ene sang kommer til at have titlen 'I still have faith in you', og vil blive udført af digitale hologram-kunstnere i et specielt produceret tv-indslag af producenterne NBC og BBC. Det forventes at vises til december.

I en tale i Bruxelles d. 25. April i år, afslører den ene Abba-stjerne Bjorn Ulvaeus på 72 år, at virtuelle ‘Abbatars’ er ved at blive udviklet. De skal repræsentere de fire medlemmer af popgruppen, som skal optræde på deres kommende digitale tour, der forventes at gå i gang i 2019 eller 2020.

De virtuelle hologram-figurer af de fire Abba-stjerner Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, and Anni-Frid Lyngstad, vil blive lavet, så de kommer til at ligne sig selv, fra da de var unge og var på toppen af sin karriere.

Gruppens store internationale gennembrud kom i 1974 med nummeret "Waterloo."

Abba har solgt over 400 millioner cd'er verden over, men har ikke optrådt siden 1986 ud over en privatkoncert i 2016.