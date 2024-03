Det er Saba, som med nummeret "Sand" skal synge for at kvalificere Danmark til en plads i Eurovision-finalen i Malmø i maj efter at have vundet det danske melodigrandprix lørdag aften.

»Tusind tak. Det er det vildeste. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige,« sagde en målløs Saba på scenen i DR Koncerthuset i København, mens konfettien dryssede ned.

Og mens venner, kollegaer og kæresten strømmende til i en lykkerus af knus, kram og kys.

Aftenen var ifølge grandprixboss Erik Struve Hansen de optimale rammer for et melodigrandprix, der skal bringe Danmark tilbage i toppen.

Årets melodigrandprix var resultatet af et omfattende analysearbejde, som DR foretog efter en række sløje placeringer i Eurovision.

Ikke siden 2019 har Danmark kvalificeret sig til en plads i finalen i det internationale melodigrandprix. Sidste år havnede det danske Eurovision-håb, Reiley med "Breaking My Heart", helt nede på en 33.-plads ud af de 37 lande, der stillede op.

Saba med sangen 'Sand' vinder Dansk Melodi Grand Prix 2024 og fejrer det med holdet bag sangen i DR Koncerthuset i København lørdag den 17. februar 2024. DMGP 2024 er den 54. udgave af sangkonkurrencen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Saba med sangen 'Sand' vinder Dansk Melodi Grand Prix 2024 og fejrer det med holdet bag sangen i DR Koncerthuset i København lørdag den 17. februar 2024. DMGP 2024 er den 54. udgave af sangkonkurrencen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

DR har gransket sange, som har klaret sig godt i Eurovision de seneste tre år.

Over 600 indsendte sange er blevet screenet. De otte sange, som nåede til Dansk Melodi Grand Prix, blev udvalgt ud fra mantraet: "Kærlighed ved første lyt" kombineret med en stærk vokal og performance.

Saba, som også var storfavoritten blandt bookmakerne, åbnede showet med sin dramatiske sang "Sand", mens en havfrueklædt Aura sluttede årets melodigrandprix af med nummeret "Mirrorball of Hope", som er inspireret af hendes nyfødte datter.

Saba med sangen 'Sand' vinder Dansk Melodi Grand Prix 2024 og fejrer det med sin kæreste Aviaya i DR Koncerthuset i København lørdag den 17. februar 2024. DMGP 2024 er den 54. udgave af sangkonkurrencen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Saba med sangen 'Sand' vinder Dansk Melodi Grand Prix 2024 og fejrer det med sin kæreste Aviaya i DR Koncerthuset i København lørdag den 17. februar 2024. DMGP 2024 er den 54. udgave af sangkonkurrencen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Der var endnu et velkendt ansigt i årets felt. Basim stillede op med nummeret "Johnny" inspireret af en mand, han mødte på det hospice, hans egen far også lå på.

Det er præcis ti år siden, at Basim vandt det danske melodigrandprix og fik en niendeplads til Eurovision, som i 2014 blev afholdt i København. Men i år snuppede Saba altså sejren.

Årets melodigrandprix blev afgjort over to afstemningsrunder. Først blev otte sange til tre. Og der var ingen plads til Aura.

Ud over Saba var også Basim og færøske Janus Wiberg med "I Need Your Love" i top tre og var på scenen endnu en gang.

I begge afstemningsrunder udgjorde seernes stemmer den ene halvdel af bedømmelsen, mens en jury bestående af ti danske og ti udenlandske grandprixfans bestemte den anden halvdel.

De udenlandske grandprixfans var fra de seneste fem vinderlande - Sverige, Ukraine, Italien, Holland og Israel.

SABA, med det borgerlige navn Saba Lykke Oehlenschlæger, optræder med sangen 'Sand' ved Dansk Melodi Grand Prix 2024 i DR Koncerthuset i København lørdag den 17. februar 2024. DMGP 2024 er den 54. udgave af sangkonkurrencen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere SABA, med det borgerlige navn Saba Lykke Oehlenschlæger, optræder med sangen 'Sand' ved Dansk Melodi Grand Prix 2024 i DR Koncerthuset i København lørdag den 17. februar 2024. DMGP 2024 er den 54. udgave af sangkonkurrencen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Israels deltagelse i årets Eurovision er heftigt debatteret grundet Israels krig i Gazastriben efter Hamas' terrorangreb på Israel i oktober.

Inden showstart var der varslet en pro-palæstinensisk demonstration - som du kan se og læse om her på b.t.dk. Den forløb fredeligt, var meldingen fra både politi og demonstranterne selv.

Ifølge DR havde man taget de nødvendige foranstaltninger forud for årets show, og man fik lynhurtigt hevet to klimademonstranter, der pludselig stormede scenen, ned.

Resten af showet forløb helt som forventet - på nær en lille bryst-ups fra værten Sara Bro på scenen.

Og senere kunne hun og medvært Stéphanie Surrugue så udråbe Saba som vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2024.

Ifølge B.T.s anmelder gik showet dog ikke som ønsket: 'Nej, nej, nej - I var så tæt på DR!', lyder det i anmeldelsen her fra B.T.s Kristian Dam Nygaard.

Danmark har vundet det internationale melodigrandprix tre gange: i 1963 med Grethe & Jørgen Ingmanns "Dansevise", i 2000 med Brødrene Olsens "Smuk som et stjerneskud" og i 2013 med Emmelie de Forests "Only Teardrops".