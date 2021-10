Hvem var skyld i, at The Beatles gik i opløsning?

Siden musikhistoriens måske største band i 1970 gik hver til sit, har man diskuteret hvem eller hvad, der var skyld i bruddet. Nu giver Paul McCartney i et interview med BBC Radio 4 nyt liv til diskussionen.

The Beatles var en sensation op igennem 1960'erne og skabte så meget fan-hysteri rundt omkring i verden, at de allerede i 1966 stoppede med at turnere.

I 1967 døde deres manager Brian Epstein, og det blev aldrig den store succes at lade de fire The Beatles-medlemmer Paul McCartney, John Lennon, George Harrison og Ringo Star selv køre forretningen videre.

The Beatles. Foto: JIJI PRESS

Frem mod opløsningen blev John Lennon desuden gift med den japanske kunstner Yoko Ono, men hende har han Paul McCartney ikke noget i mod, slår han fast.

»De var et godt par,« siger han blandt andet ifølge The Guardian om BBC 4's interview, der først udkommer 23. oktober.

Paul McCartney fortæller i interviewet, at han gerne ville have fortsat. Han fremhæver blandt andet The Beatles to sidste album 'Abbey Road' og 'Let it be' som eksempler på, at de jo stadig havde gang i store ting.

Da han i interviewet bliver spurgt, hvorfor han alligevel valgte at gå solo, udløser det en reaktion fra 79-årige Paul McCartney.

Paul McCartney. Foto: TOBY MELVILLE

»Stop lige der. Jeg er ikke personen, som stod bag opløsningen. Nej, nej, nej. John (Lennon, red.) kom ind i værelset en dag og sagde, at han ville forlade Beatles,« lyder det fra Paul McCartney.

»Det var mit band, det var mit job, det var mit liv, så jeg ønskede, det skulle fortsætte. Hvis ikke Lennon havde forladt bandet, så ville den musikalske rejse havde været meget længere,« fortæller han videre.

Da The Beatles gik i opløsning, løb alle fire medlemmer i hver sin musikalske retning.

John Lennon udsendte blandt andet allerede året efter i 1971 soloalbummet 'Imagine', mens Paul McCartney i 1970'erne var frontmand i sit nye band Wings.

Det blev aldrig muligt at lave den store gendannelse, for i 1980 blev John Lennon som bekendt skudt udenfor sit hjem i New York af en sindsforvirret fan, mens George Harrison døde i 2001 efter en lang kamp mod kræft.

Paul McCartney og Ringo Star er stadig aktive. Sidstnævnte udgav et minialbum 21. september, mens Paul McCatney i november forventes at udkomme med en bog, hvor han ser tilbage på sit liv og karriere.