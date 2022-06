Lyt til artiklen

Rygtet talte sandt!

Thomas Helmig stod fredag eftermiddag pludselig på en af Northsides mindste scener med fuldt band og sendte undertegnede og tusindvis af aarhusianere i pophimlen.

'Jeg begynder snart at tude', tænkte jeg helt åndssvagt og lykkelig - og samtidig nærmest helt i chok over, hvor overvældet jeg alligevel blev af at stå helt klemt sammen i et alt for varmt telt, mens Helmig bare grinede under sit blå hår.

'Jeg tager imod' og 'Det er mig der står herude og banker på' åbnede festen, og undervejs blev stemningen så ekstatisk, at publikums trampen bogstaveligt talt fik jorden (eller de plader man stod på) til at ryste.

Thomas Helmig og Hvidt Flag var dagens overraskelse til NorthSide i Nova. på NorthSide fredag d. 3. juni 2022 i Aarhus.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Thomas Helmig og Hvidt Flag var dagens overraskelse til NorthSide i Nova. på NorthSide fredag d. 3. juni 2022 i Aarhus.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Det er den her følelse, jeg har savnet siden coronakrisen i 2020 halvt begravede den danske festivalsommer.

Det er den her energi, der giver så meget liv resten af året.

Der blev undervejs spillet lidt for mange 'mindre kendte' Helmig-sange til, at det kan kaldes en greatest hits-koncert, men det var ligemeget.

Thomas Helmig og hans altid sindssygt velspillende bands spilleglæde smeltede nærmest sammen med publikums samme glæde over dagens store overraskelse - og så er det bare noget helt særligt at overvære aarhusianere skråle deres nationalsang 'Malaga' med så meget indlevelse, at man næsten bliver misundelig over ikke selv at komme fra Aarhus.

Vi fik 'Stupid Man' af lungers fulde kraft. Vi fik 'Midnat i Europa', 'Fed lykke', 'Dagen efter dagen derpå' og 'Nu hvor du har brændt mig af'.

Det var halvanden times overlegent Thomas Helmig show - og netop fordi koncerten var uannonceret, men hemmeligholdt bag bandnavnet 'Hvidt flag', ramte chokket så fantastisk i mellemgulvet, at det bliver svært at nå samme følelse, når han i de kommende uger spiller på festivaler som Tinderbox og Roskilde Festival.

Benjamin Hav dukkede op for en kort bemærkning uden den store gennemslagskraft - det var Helmig, der med mikrofonstativet i hånden dirigerede sit publikum, og her til sidst er der kun en ting at sige:

Tak!