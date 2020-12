Han bor stadig hjemme, han har produceret for Drake, og nu er han nomineret til en af musikindustriens største anerkendelser. Vi har mødt danske Anton Kühl-Jørgensen i Los Angeles.

Navnet Anton Kühl-Jørgensen siger dig måske ikke så meget. Det gør hans kunstnernavn Asoteric sandsynligvis heller ikke. Men den 24-årige dansker er ikke desto mindre nomineret til en amerikansk Grammy.

Det skyldes hans indsats på r'n'b-nummeret 'Do It' med søsterduoen Chloe x Halle. Et track, der indtil videre er blevet afspillet 63 millioner gange alene på Spotify.

Det er dog langtfra Antons største succes på musiktjenesten. Den unge dansker har nemlig også leveret noget af musikken til Drake-singlen 'Money in the Grave', og den er afspillet knap 600 millioner gange.

»Jeg har faktisk aldrig mødt Drake, men havde lavet det her beat, der ad omveje endte hos ham, og så endte han sgu med at bruge det,« siger Anton Kühl-Jørgensen,« da B.T. møder ham i Los Angeles i Californien.

Efter at have boet i København flyttede han i 2012 hertil sammen med sin mor, to yngre søstre og papfaren Jonas Jeberg, der også er musikproducer og har arbejdet med blandt andre Jonas Brothers, Demi Levato, Nicky Minaj og Panic! at the Disco.

Oftest arbejder Anton Kühl-Jørgensen alene eller med andre sangskrivere og producere. Kun en sjælden gang imellem sidder han over for kunstneren selv. Vis mere Oftest arbejder Anton Kühl-Jørgensen alene eller med andre sangskrivere og producere. Kun en sjælden gang imellem sidder han over for kunstneren selv.

Han har været en fantastisk mentor og lært mig, hvordan industrien fungerer. Han har betydet utroligt meget for min musiske udvikling, men de numre, jeg har været med på under mit alias Asoteric, har han ikke haft noget at gøre med, fortæller Anton Kühl-Jørgensen, der mildest talt kommer fra en musikalsk familie.

Hans mor er uddannet sangerinde fra Rytmisk Musikkonservatorium, og hans far spillede trommer i Pernille Rosendahl-bandet Swan Lee. Men trods den musikfyldte opvækst gik Anton i mange år mere op i fodbold end noget andet. Musik sagde ham ganske enkelt ingenting.

Det ændrede sig, men der gik længe, før han turde tro på en karriere som producer og sangskriver, og derfor betyder Grammy-nomineringen og tilliden fra Drake ekstra meget.

»Jeg har brugt lang tid på at slå mig selv i hovedet og ikke syntes, jeg var god nok. Men når man har lavet noget, andre anerkender, er det også lettere at tro på sig selv og håndtere de dage, hvor kreativiteten ikke flyder så nemt,« forklarer han.

Danskere og Grammy Flere danskere har gennem tiden været nomineret til USA's største musikpris, og tre gange er det lykkedes for danske musikere at hive en Grammy-statuette med hjem. Det er nemlig sket for for Bent Fabricius Bjerre i 1962, Palle Mikkelborg i 1990 og Ars Nova og Theatre of Voice i 2010.

Derudover har blandt andre Lukas Graham, Volbeat og Suspekt stået på den eftertragtede liste over nominerede gennem årene.

Vi sidder i hans papfars studie, der ligger i en separat tilbygning til hovedhuset, hvor hele familien bor. Er studiet ledigt, benytter Anton det gerne. Ellers arbejder han andre steder rundtomkring i byen. Eller fra sit værelse. Selv om han er 24, bor han nemlig stadig hjemme.

»For mig er det en gave at være et sted, hvor jeg trives. Her har jeg alt, hvad jeg skal bruge, og det er altså dyrt at bo i Los Angeles, så selvfølgelig sparer jeg også nogle penge.«

Han erkender, at han har tjent godt, men han har hverken en fabriksny Tesla stående i indkørslen eller et stort forbrug.

»Det har større værdi for mig at bruge 100 dollar på at gøre nogle andre ekstremt glade end at købe et par nye sneakers til mig selv. Og skulle jeg købe en bil, ville jeg hellere købe en brugt bil, der var fed.«

Om Anton Kühl-Jørgensen hiver en af de eftertragtede Grammy-statuetter hjem, bliver afgjort 31. januar. Normalt foregår uddelingen under storstilede forhold og med musikkens største stjerner på tilskuerrækkerne, Men på grund af covid-19 er der ikke noget fysisk arrangement i sigte. Det ærgrer nu ikke danskeren.

»Det kunne da være en sindssyg oplevelse at komme ind til det der show. Men jeg har aldrig rigtig fulgt med i det. Det er lidt, som da jeg spillede fodbold. Jeg elskede det og spillede i 10 år, men jeg havde aldrig nogen favoritfodboldspillere eller hold, og jeg føler lidt, det er det samme med musik. Jeg kan bare godt lide at lave det. Jeg har ikke brug for at være en del af industrien og flyve rundt og netværke. Men jeg vil da gerne have en Grammy-pokal eller medalje, eller hvad det er,« griner han.