»Det var ikke en kæreste, jeg var på udkig efter. På Roskilde Festival handlede det mere om at score nogle gode damer«, fortsætter Steven Abildtrup Skyt meget ærligt. Men sådan endte det ikke.

1.juli 2019 er det nøjagtig 20 år siden, at der opstod sød musik mellem ægteparret Rikke Borre Skyt og Steven Abildtrup Skyt. Det skete til koncerten med Manic Street Preachers foran Grøn scene (nuværende Arena) på Roskilde Festival.

»Jeg havde hørt om en lejr på festivalen, hvor der skulle være nogle gode damer. Så den fandt vi ret hurtigt frem til«, fortæller i dag 43-årige Steven – og overlader så ordet til sin bedre halvdel, Rikke:



Rikke og Steven Skyt på Roskilde Festival 1999

»Jeg og en masse andre tøser boede det år i en lejr, vi kaldte Hyben-lejren, og pludselig fik vi besøg af de her to drenge. Den ene så bare mega sød ud, og han havde et vildt dejligt smil - og så var det jo også spændende med noget nyt kød«, smiler Rikke, mens hun tænker tilbage på sommeren 1999, der på alle måder blev udover det sædvanlige – på den positive facon.

De to lejre faldt hurtigt i snak, og sammen aftalte de, at de senere ville gå til koncert sammen på Grøn – og Rikke havde nu allerede her fået et godt øje til Steven.

Rikke havde en lækker udstråling

Under koncerten spurgte Steven Rikke, om hun ikke ville med op og købe øl – og for at de ikke skulle blive væk fra hinanden i mængden, så holdt de lidt i hånd.

»Da koncerten med Manic Street Preachers var slut, spurgte jeg Rikke, om jeg ikke måtte kysse hende. Hun var nemlig en vildt frisk pige, der havde en lækker udstråling – og så kyssede vi for første, men heldigvis langt fra sidste gang«, fortæller Steven



Foto: Nils Meilvang

Nu var der bare det ”lille problem”, at Rikke ikke havde den fjerneste ide om, hvordan hun dagen efter skulle opspore Steven igen. Men møde ham igen, det ville hun.

»Dengang havde vi jo ikke mobiltelefoner, så i stedet valgte jeg at skrive og lægge en seddel i drengenes lejr, og håbede så på, han ville møde op det aftalte sted«, fortsætter Rikke.

Hot uge på Roskilde

Steven læste heldigvis sedlen, og han og Rikke endte med at mødes flere gange under festivalen. Da de kom hjem gik der kun en uge, så var de kæreste og to måneder senere flyttede de sammen-



Foto: Nils Meilvang



I dag er Rikke og Steven gift og har fået to børn sammen, Daniel på 13 år og Ellen på nu 10 år – og for det ikke er løgn, så bor familien Skyt i dag kun ganske få kilometer fra, hvor Roskilde Festival afholdes.

Og nej, de er overhovedet ikke færdige med landets største og mest kendte danske musikfest. Hvert år pakker de nemlig troligt campingvognen og flytter ind på festivalpladsen, hvor ungerne er med i warm-up dagene. Men lige så snart startskuddet for alvor lyder, »så er det de voksnes fest!« smiler Rikke.

Orange feeling og ånd

»Hver gang, jeg kommer ind på pladsen, så popper der altid en masse gode minder op«, siger Steven. »Ja, der er bare den der 'Orange feeling' og ånd, hvor alle passer på hinanden« supplerer Rikke.

Deres 20-års jubilæum fejrer de onsdag på Roskilde med en 'Asti'-fest, hvor der pyntes op med en masse hjertebalonner, lover Rikke.

Foto: Nils Meilvang

»Familie og venner ved udmærket godt, hvor stor en betydning Roskilde festival har for os – og nok altid vil have for os. Det var jo der, vi mødte hinanden, og hvor vi har tilbragt en del af sommeren næsten hvert år siden da. Derfor har vi også to malerier af Orange Scene hængende i vores stue«, slutter Rikke.

I år glæder Rikke sig til at høre: Robyn, Mø, Barselone, Underworld, Bikstok og Vampire Weekend og Steven glæder sig til at høre Bob Dylan, Cure og Rock.