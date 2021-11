Hvad har Safri Duo og rapperen Tessa til fælles?

Umiddelbart ikke det store – udover at de begge har vundet i kategorien 'Best Nordic Act' ved MTV's European Music Awards.

Hvor trommeslagerduoen gjorde det for 20 år siden, var det søndag aften, at Tessa kunne tage prisen med hjem for øjnene af de 180 lande, showet blev sendt til.

Musikfesten fandt sted i Papp László Budapest Sportaréna i Ungarn.

Tessa var ikke den eneste dansker, der var nomineret i kategorien. Drew Sycamore var således også med i opløbet.

De kæmpede mod svenske navne som Zara Larsson og Swedish House Mafia samt norske Sigrid.

Lidt ekstra stjernestøv til 'dansk' musik kom der, da vinderne af Eurovision Song Contest, italienske Måneskin, vandt i kategorien 'Best rock'.

Deres bassist, Victoria De Angelis, er halvt dansk.

De danske artister fik også mulighed for at opleve nogle af musikscenens verdensstjerner.

Således startede britiske Ed Sheeran festen, og han kunne også tage priserne for bedste artist og bedste sang med hjem.

Prisen for 'Best Nordic Act' blev uddelt første gang i 1998 og blev uddelt årligt frem til 2004 for først at vende tilbage sidste år i 2020.