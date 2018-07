'Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har følt mig mere til grin end i aftes på Roskilde festival.'

Sådan indleder 19-årige Emma Beiskjaer sit opslag på Facebook efter rapstjernen Eminems koncert på Roskilde Festival onsdag aften.

Jeg blev rigtig ked af det, og jeg følte virkelig, at det var uretfærdigt. Det er jo ikke min skyld, at jeg skulle have en kørestol Emma Beiskjaer

Emma Beiskjaer lider af Arthrogryposis multiplex congenita - også kendt som AMC. Det er en sjælden sygdom, hvor ens led har nedsat funktion. I Emma Beiskjaers tilfælde gør det, at hun ikke kan stå op i lang tid ad gangen og derfor skal bruge en kørestol til koncerter.

Eminem slutter Orange Scene af på Roskilde Festival onsdag den 4. juli 2018. Foto: Helle Arensbak Vis mere Eminem slutter Orange Scene af på Roskilde Festival onsdag den 4. juli 2018. Foto: Helle Arensbak

Hun havde derfor bestilt en endagsbillet med ledsager til onsdag, hvor Eminem spillede, som hun kunne se fra podiepladserne, der er bygget til kørestolsbrugerne. Troede hun.

For da hun kom frem til koncerten godt to timer før, fik hun at vide, at der var fyldt op i handicap-området.

Ydermere fik hun at vide, at hun heller ikke måtte være på græsset ved de andre gæster, da der ikke må være kørestole på plænen.

»Jeg blev rigtig ked af det, og jeg følte virkelig, at det var uretfærdigt. Det er jo ikke min skyld, at jeg skulle have en kørestol. Jeg følte mig som et lille bitte menneske,« siger hun til B.T.

Publikum til Eminem på dette års Roskilde festival. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Publikum til Eminem på dette års Roskilde festival. Foto: Sofie Mathiassen

Stiktosset måtte Emma Beiskjaer forlade plænen ved Orange scene, og opgive sin helt store drøm om at se Eminem, som hun er stor fan af.

Emma Beiskjaer forsøgte at ringe til Roskilde Festivals telefonservice, men her var svaret, at der intet var at gøre. Hun kunne sende en mail, hvis hun ville klage.

Som om det ikke var nok, blev Emma Beiskjaer på vej væk fra koncerten gennem menneskehavet forulempet verbalt af andre gæster.

»De råbte: ’Kom væk med den klamme kørestol’ og sådan nogle ting. Det gjorde mig virkelig ked af det, så jeg forlod festivalen,« siger hun.

Eminem slutter Orange Scene af på Roskilde Festival onsdag den 4. juli 2018. Foto: Helle Arensbak Vis mere Eminem slutter Orange Scene af på Roskilde Festival onsdag den 4. juli 2018. Foto: Helle Arensbak

Emma Beiskjaer håber, at Roskilde Festival tager ved lære af sagen, så det ikke sker for en anden. Derudover forventer hun at få refunderet sin billet.

»Jeg ved nu, at jeg aldrig kommer på Roskilde Festival igen,« siger hun.

Emma Beiskjaers Facebook-opslag er blevet delt over 100 gange og i kommentar-feltet udtrykker brugere stor sympati.

Blandt andre skriver Naja Frank:

Og Susanne Henriksen skriver:

Roskilde Festivals presseafdeling svarer i en mail, at der kun er en begrænset antal podiepladser, og at de derfor ikke vil udstede nogen kompensation.

'Da kørestolsbrugere kommer ind på en almindelig billet, kan vi ikke styre hvor mange, der kommer til en koncert. Vi kan heller ikke udstede garanti om podieplads, da podierne også er for kørestolsbrugere uden ledsagere.

Vi kan bekræfte, at når der er fyldt på handicappodierne helt fremme ved scenen, så vil kørestolsbrugere af sikkerhedshensyn blive opfordret til at trække ud til side

Kørestolsbrugerne skal indfinde sig på handicappodierne i god tid, hvis de vil være sikre på, at de får en plads.'

Det svar giver Emma Beiskjaer ikke meget for.

»Jeg synes, det er underligt. For når man køber en billet med ledsager, er det jo fordi, jeg sidder i kørestol. Man får ikke at vide noget sted, at man skal komme lang tid i forvejen, fordi der kun er begrænset podiepladser.«