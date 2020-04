Roskilde Festival, P3 Guld, optræden til Dronningens fødselsdag. 2020 lignede før coronakrisen det store gennembrud for Hugo Helmigs 19-årige kusine Clara Toft Simonsen, der for tiden er aktuel med et nyt album. Nu prøver hun at få det bedste ud af det hele.

»Jeg tror faktisk, det er sundt for mig at få sådan en tvangsferie,« fortæller Clara Toft Simonsen over telefonen.

»Jeg har altid været en pleaser, der har svært ved at sige nej til folk både arbejdsmæssigt og privat og havde før alt det her med corona kronisk stress. Det vil jeg for det første gerne undgå, når det hele starter op igen.«

Hun tilføjer med et grin:

»Så pønsede jeg også lidt på at flytte til København efter sommerferien for at blive rigtig voksen, men det er ikke definitivt, for nu kom der jo lige en uventet pandemi.«

Lige siden Clara Toft Simonsen - niece til tidligere supermodel Renée Toft Simonsen og kusine til jævnalderende popkollega Hugo Helmig - i 9. klasse blev opdaget af en talentspejder, har hun arbejdet på at blive Danmarks nye bud på en popdronning.

Her skulle 2020 efter planen have været det helt store år, først med albummet ‘Growing Up Sucks', der udkom 27. marts, siden med en optræden for dronning Margrethe på hendes 80-års fødselsdag den 16. april og til sidst en sommer fuld af store festivalkoncerter.

Nu er situationen så en anden.

Clara vandt i 2019 'Årets nye danske navn' til Danish Music Awards. Foto: Torben Christensen Vis mere Clara vandt i 2019 'Årets nye danske navn' til Danish Music Awards. Foto: Torben Christensen

Først og fremmest rammes Clara ikke lige så hårdt økonomisk som mange af sine ældre etablerede kollegaer, da hun stadig bor hjemme ved sin mor i Trøjborg i Aarhus og derfor ikke har de store udgifter.

»På det punkt er jeg jo super heldig. Generelt er vi jo ret privilegerede over at bo i Danmark, og det er også derfor, at jeg ikke er helt nede med flaget, selv om det da var nederen, at alting blev aflyst.«

Hun tilføjer:

»Men jeg er da nervøs på vegne af mit band og dem, der afvikler festivalerne.«

Drømmer om at blive skuespiller Længe før Clara troede, hun skulle være sanger, drømte hun om at blive skuespiller, og hun kørte landet rundt til castings. »Jeg hev min tvillingebror med til casting på ‘Tvillingerne og julemanden’ (TV 2-julekalender fra 2013, red), haha. Vi fik jo ikke rollen, det havde ellers været sjovt. Jeg vil stadig rigtig gerne lave skuespil i dag.«

Clara Toft Simonsen fortæller, at hun aldrig har været den boglige type og derfor ikke kom på gymnasiet. Det gjorde hendes veninder, og at de lige nu står til ikke at kunne fejre, at de bliver færdig til sommer, er nærmest det værste.

»Åh, hvis jeg kunne vælge mellem at spille på festivalerne, eller at mine veninder fik deres studenterkørsel, så er jeg ikke i tvivl om, at jeg ville vælge studenterkørslerne. Festivalerne kommer jo tilbage til næste år.«

Hun har selv kæmpet med en manglende interesse for matematik og havde glædet sig til at se veninderne med hue på.

»Jeg ved, hvor fucking hårdt det har været for dem at komme igennem de her tre lange år. Det er selvfølgelig ikke verdens undergang, men jeg synes virkelig, det er øv for dem.«

Clara Foto: Pressefoto Vis mere Clara Foto: Pressefoto

Da Clara Toft Simonsen selv indså, at 2020 ville blive alt andet end som forventet, reagerede hun til at begynde med ved at løbe en masse ture og knokle løs i sit hjemmestudie.

»Selvom det er blevet lidt bedre nu, så synes jeg stadig, det er svært at finde motivationen, når der ikke er noget konkret at arbejde hen imod,« forklarer hun.

Hun har også oprettet en profil på det sociale netværk TikTok, hvor især helt unge mimer og danser til musik. Det har indtil videre ikke været den store succes.

»Hihi, jeg skal passe på, hvad jeg siger, for jeg kan blive ‘slammet’ for det,« fortæller Clara med et grin og fortsætter:

»Det er jo blevet en kæmpe ting, og det dumt ikke at udnytte, at der er mange brugere fra det segment, som jeg rammer, men jeg krummer lidt tæer over mine danseforsøg.«

Hun giver TikTok en chance lidt endnu, og så prøver hun ellers bare at få en hverdag op at køre.

»Jeg ved ikke, om jeg kan overskue, at det skal være sådan her i flere måneder. Jeg håber, at man snart kan mødes og lave andre ting, så det ikke helt føles, som om alting står stille.«

5 hurtige: Claras corona-vaner Er du begyndt at lægge puslespil?

»Nej, jeg hader at lægge puslespil. Jeg har ikke tålmodigheden til det. Jeg kan til gengæld godt lide at bage. De ringer bare fra ‘Den store bagedyst’, haha.« Har du haft frisør-panik?

»Nej, for jeg har faktisk besluttet at gro håret ud. Jeg tror, jeg har forestillet mig selv svinge rundt med håret til festivalkoncerterne.« Har du været i gang med at hamstre?

»Nej, men jeg syntes, at det var super akavet at købe toiletpapir den første uge. Det har aldrig føltes så ulovligt at gøre noget lovligt. Der var kun de store pakker tilbage. At gå igennem Løvbjerg med dem, hvad tror du så, man signalerer?« Hvad med træning og ekstra corona-kilo?

»Jeg er faldet i snackhullet. Det er, som om jeg spiser mere, for hver dag der går. Jeg ligger bare derhjemme og spiser Oreos med hvid chokoladeovertræk og bliver en fed lille julegris.« Har du nogle streaming-anbefalinger?

»Jeg er begyndt at se ‘Papirhuset’, som er en spansk serie, der handler om et stort bankkup. De har masker på, der er gidsler og det er bare virkelig godt og spændende.«