Hun startede med at danse som to-årig, og i dag er danske Didde-Mie Lykke From i en alder af bare 18 år danser for nogle af verdens største popstjerner.

»De ringer til en og siger: Er du ledig en uge i december? For så har vi et Robbie Williams-show. Så tager man derover og øver og laver et job for dem,« fortæller Didde-Mie Lykke From.

De seneste tre år har hun stort set levet i en kuffert og konstant rejst mellem København og London for at danse.

Den første flyvetur til den engelske hovedstad var for tre år siden, da Didde-Mie Lykke From som 15-årig for første gang steg på et fly med sin manager, fordi hun skulle til en audition på det britiske X Factor.

Foto: Bax Lindhardt

1.600 dansere kæmpede om 20 pladser. Dertil kom, at aldersgrænsen var 18 år, så det burde egentlig slet ikke have været muligt for Didde-Mie Lykke From at komme i betragtning.

»Jeg ved slet ikke, hvordan jeg overhovedet fik mast mig ind. Men det endte med, at jeg blev booket som en af de 20 faste dansere, og derfra har jeg lavet jobs i London i hvert fald en gang om måneden,« fortæller den unge danser.

Koregrafen på X Factor-showene var den verdensberømte Brian Friedman, der blandt andet har arbejdet med Beyoncé, Britney Spears og Mariah Carey, og hans anerkendelse betyder meget i branchen.

Allerede flere år forinden havde Didde-Mie Lykke From skabt sig et navn i Danmark. Da hun som 13-årig blev tilknyttet dansestudiet Copenhagen Dance Space, var hendes far lige blevet alvorligt syg efter en hjerneblødning, og dansen blev den unge piges måde at udtrykke sig på i en svær tid.

Foto: Bax Lindhardt

»Min første koreografi herinde var til min far, efter han blev syg. Det var første gang, de så mig danse, og det startede bare noget, for folk blev rørt af min dans. Efter den begyndte folk at vide, hvem jeg var som danser,« fortæller danseren.

Siden gennembruddet har Didde-Mie Lykke From danset for verdensstjerner som Robbie Williams, Kylie Minogue og Rita Ora.

Når man danser for stjerner på det niveau, betyder det både adgang til fede efterfester, rejser rundt i hele verden og et liv tæt på kendisser, de fleste kun kan drømme om at møde.

Men lige så farverigt det kan være, lige så hårdt og frustrerende kan et job i stjernernes skygge også være. Didde-Mie Lykke From har for nylig afsluttet en verdensturné med Rita Ora, der ikke altid var lige nem at arbejde med. Det kunne især være hårdt, fordi dele af koreografien kunne blive ændret fra show til show og nogle gange lige inden, danserne skulle på scenen.

»Vi arbejder for at gøre hendes show til det, hun gerne vil have, og vi står hver dag fra klokken otte om morgenen til sent om aftenen for hendes skyld. Men hun ville ikke snakke til os, og hvis hun skulle det, så snakkede hun til en anden, der kunne sige det til os,« forklarer Didde-Mie Lykke From.

Hun understreger, at hun elskede at lave de mange shows, men hun endte med at sige op, da hun mente, forholdene og lønnen var for dårlig. På Rita Oras turné var lønnen 300 pund per show, svarende til omkring 2.500 danske kroner. Normalt ligger lønnen omkring 100 pund højere, fortæller danseren.

Generelt er lønnen som professionel danser noget, der kan svinge enormt meget, da lønnen ofte er et sammensurium af forskellige tillæg og priser pr. show.

»Nogle måneder kan jeg gå fra nul kroner til 25.000 kroner. Jeg har lige tjent 27.000 kroner på én musikvideo og et job bagefter, som gav 10.000. Jeg kan godt lave 40-50.000 kroner på en måned, men så har jeg også udgifter til fly og den slags,« forklarer Didde-Mie Lykke From.

Foto: Bax Lindhardt

Hvis hun ville, kunne hun sagtens danse i døgndrift, for der er bud efter hende, men kroppen skal også kunne følge med.

»Forleden optog jeg en musikvideo i Spanien fra klokken halv tre om eftermiddagen til kl syv næste morgen, og det blev bare ved. Min krop kunne ikke mere, og vi stod i minusgrader i bar mave. Så kan man godt miste lysten lidt, men når man danser er det det hele værd,« forklarer den 18-årige danser.

Didde-Mie Lykke From er dog ikke i tvivl om, at hun har fundet sit rette element i dansen. Hun og hendes manager arbejder i øjeblikket på at tage sin karriere det næste skridt og få et arbejdsvisum til USA.

»Man siger jo altid, at Beyoncés tour er drømmen. Eller Chris Brown. En af de der, hvor det også er ens venner, der ser de koncerter. Hvis man kan komme på niveau med de dansere, så kan man gå på pension,« siger Didde-Mie Lykke From med et smil.