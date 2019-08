Asmus, Asmus, Asmus, Asmus, Asmus.

Publikums hyldest gjaldede op mod 17-årige Asmus Mogensen, da han under Langelandsfestival fik sit livs chance - og tog den.

Da rapgruppen Suspekt lørdag 27. juli spillede på festivalens store scene var det med odensianeren og hans venner helt forrest blandt publikum, for det var en koncert, de havde glædet sig til længe.

Asmus har hørt Suspekt lige så længe, han kan huske, og kan de fleste tekster udenad. Det fik han chancen for at vise frem, da bandet udvalgte ham til deres traditionelle rødvinsdåb, hvor en publikummer får hældt vin over sig, lige inden de spiller hittet 100 procent Jesus.

17-årige Asmus bor i Odense, og går til dagligt på HF. (Privatfoto)

»Jeg kom op, fordi alle mine venner stod og pegede på mig, så uden dem var det aldirg sket. Efter jeg blev døbt, stod jeg og sang med, og da de hørte, jeg kunne sangen, fik jeg en mikrofon i hånden. Så kørte det bare derfra,« siger teenageren til B.T.

Rapperne Bai-D og Orgi-E, også kendt som Andreas og Emil, var så glade for det, de hørte, at de puffede HF-eleven helt frem til scenekanten, så han kunne brillere foran publikum, som kvitterede med øjeblikkelig hyldest.

»Det var et kæmpe adrenalinsus, og at se mine venner hoppe rundt var det fedeste. Det var super fedt og specielt, da publikum råbte mit navn, det er man jo ikke lige vant til,« siger Asmus Mogensen som ikke kommer til at glemme koncerten foreløbigt.

»Folk kom hen til mig efter koncerten, og der er mange der har skrevet på sociale medier efterfølgende, at det var godt gået. Det er et selvtillidsboost, som jeg kan leve højt på længe, og så var det jo bare den største drengedrøm, der gik i opfyldelse,« siger den glade fynbo.