Jan og Kevin Magnussen vil dele en bil i Le Mans – den drøm har de haft i årevis. Og 2021 er sidste chance: Fra næste år er Kevin Magnussen bundet til Peugeots nye Le Mans-team, og her indgår far Jan ikke i planerne.

B.T. erfarer, at der i de seneste uger er arbejdet hårdt bag kulisserne for at få Magnussen-familiens Le Mans-drøm til at gå i opfyldelse i årets udgave af det legendariske 24-timers-løb, der afvikles 21.–22. august.

Jan Magnussen er allerede på plads i Le Mans-feltet 2021, hvor han stiller op for det danske Team High Class Racing. Hvis det lykkes at finde den nødvendige sponsoropbakning, vil han få sin søn som codriver.

High Class Racing har to biler til i alt seks kørere med i LMP2-klassen, og foreløbig har man kun nomineret tre kørere–Jan Magnussen og hans codrivers fra VM-serien Anders Fjordbach og Dennis Andersen. Til Le Mans kan man ændre kørersammensætningen, så ’Magnussen & Søn’ kan få plads i samme bil.

Kevin Magnussen er i år debuteret i sportsvogns-racing for Chip Ganassi Racing i USA. Næste år skal han køre for Peugeot i VM-serien.

Kevin Magnussen er i år debuteret i sportsvognsracing i den amerikanske Le Mans-serie. Her har man afpasset løbskalenderen i forhold til Le Mans, så den tidligere Formel 1-kører er ledig, når 24-timers-løbet køres 21.–22. august.

High Class Racings to biler er af mærket Oreca, der er dominerende i LMP2.

Med 25 biler er LMP2-klassen både den største og mest interessante i Le Mans 2021. Den nye Hypercar-klasse, der forventes at have de hurtigste biler i 24-timers-løbet, har blot fem biler på startlisten, og Toyota er tårnhøj favorit.

I LMP2-klassen er der til gengæld spænding om resultatet, men en High Class Racing Oreca med Jan og Kevin Magnussen vil være blandt favoritterne. Le Mans-kørerne er opdelt i forskellige kategorier efter deres resultater og erfaring, og de to danskere har begge den højeste klassifikation (’platinum’). Som startlisten ser ud i dag, er der kun to andre biler i LMP2-klassen, der er besat med to platinum-kørere.

Jan og Kevin Magnussen har i mange år drømt om at køre Le Mans sammen - nu tyder alt på at drømmen går i opfyldelse.

Med to platinum-kørere skal den tredje mand i bilen komme fra tredje (’sølv’) eller fjerde (’bronze’) kategori. Som tredjekører i en High Class Racing Oreca med Magnussen og Magnussen vil 30-årige Anders Fjordbach, der anses for at være Danmarks bedste ssølvkørerog ydermere er søn af teamejer Søren Fjordbach, være oplagt.

En Le Mans-indsats med Kevin og Jan Magnussen giver mening for alle parter. For Magnussen-familien går en drøm i opfyldelse, og for junior vil det give erfaring i 224-timers-løbet inden han skal debutere for Peugeot i 2022. For High Class Racing vil det give teamet det måske stærkeste lineup i LMP2-klassen og samtidig øge dets appeal overfor danske sponsorer.

»Jeg har ingen kommentarer, men det er en spændende idé og vi er altid beærede, når vi bliver sat i forbindelse med stjernekørere som for eksempel Kevin Magnussen,« siger High Class Racing teammanager Nikolaj Johansen til B.T.

Jan Magnussen er endnu mere kortfattet: »Ingen kommentarer!«

High Class Racing Le Mans-planer ventes offentliggjort i begyndelsen af maj.