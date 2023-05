En gruopvækkende ulykke var få meter fra at få fatale konsekvenser for fansene til verdens største enkeltstående sportsbegivenhed.

Det kunne være endt helt, helt galt, da stjernerne Felix Rosenqvist og Kyle Kirkwood kørte sammen med over 320 kilometer i timen mod slutningen af racerløbet Indianapolis 500 søndag.

I første omgang var fokus på sidstnævnte, hvis bil kurede på hovedet hen ad banen, men noget helt andet kunne være endt meget, meget værre.

Et hjul blev nemlig løsrevet fra hans bil og fløj hen over hegnet med kurs direkte mod den tætpakkede tribune.

Det kunne være endt i en tragedie. Foto: Jef Richards/Reuters/Ritzau Scanpix

Her fløj det tæt forbi tribunen og landede på en parkeringsplads, hvor det ramte en bil, inden det landede på et grønt område.

Heldigvis kom ingen til skade. Hverken tilskuerne eller de involverede kørere. Det bekræfter Indycar.

»Vi har ikke set et hjul flyve af i lang tid. Vi har høje hegn her. Men vi var utroligt heldige, at vi ikke havde en grim ulykke,« sagde Indycar-ejer Roger Penske, der vil undersøge, hvordan det kunne gå så galt.

'Alt er godt, jeg er bare skuffet. Jeg troede, vi kunne vinde i dag,' skrev 24-årige Kyle Kirkwood på Twitter efter løbet. Se den voldsomme ulykke i videoen øverst i artiklen.

Kyle Kirkwoods bil blev totalskadet, men amerikaneren slap uskadt. Foto: Jef Richards

Den skrækindjagende ulykke, der i værste tilfælde kunne have kostet flere fans livet, har medført utallige chokerede reaktioner på de sociale medier.

'Jeg er desperat for at høre, at det løse hjul landede et øde sted. Fuldstændig sygt uheld,' skrev motorsportsjournalisten Tom Arron, inden det stod klart, at ingen var kommet til skade.

'Overvældende glad for, at Kyle Kirkwood og alle fans er uskadte efter den brutale ulykke og det vildfarne hjul. En heldig udgang,' skrev motorsportsjournalisten Will Buxton efter løbet.

'At hjulet fløj over tribunen og landede på en parkeringsplads, hvor det ramte en bil, men ikke sårede nogen. Det er et mirakel,' skrev forfatter og journalist Richard Williams.

Dansk-amerikanske Josef Newgarden vandt det ikoniske løb for første gang. Foto: Mark J. Rebilas

'Beder for, at alle er okay efter den ulykke,' skrev racerkøreren Stefan Wilson, inden der kom glædeligt nyt.

'Endelig kan vi trække vejret igen,' tilføjede han, da de gode nyheder tikkede ind.

Stefan Wilson skulle selv have kørt løbet for femte gang, men han kom slemt til skade med ryggen i en ulykke under træningen.

Han mistede sin storebror, Justin Wilson, der omkom i en Indycar-ulykke i 2015.

Dansk-amerikanske Josef Newgarden vandt løbet foran den danskgifte svensker Marcus Ericsson. Danskerne Christian Lundgaard og Benjamin Pedersen blev nummer 19 og 21 i løbet, der er et af de allerstørste i motorsport.