Englænderen Alex Lynn må prise sig lykkelig for at være i live i dag.

For lørdag aften dansk tid var racerkøreren ude for et decideret skrækuheld, da hans Formula E-racer lettede fra jorden og fløj gennem luften med flere hundrede kilometer i timen.

Den 27-årige englænder landede på taget, og frygten for, hvad der nu ventede, var stor på racerbanen i Diriyah i Saudi-Arabien.

We are thankful that Alex Lynn is well after this accident. Testament to the medical staff, marshals and the @FIA who keep our sport safe. to Mitch Evans who abandoned his race to run to Alex’s aid. #ABBFormulaE #DiriyahEPrix @alexlynnracing @mitchevans_ pic.twitter.com/hp7FTNYR8w — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 28, 2021

Men heldigvis slap Alex Lynn uden alvorlige skader, og han blev udskrevet fra et hospital i Riyadh få timer senere.

Uheldet skete, da Alex Lynn kæmpede med konkurrenten Mitch Evans om 14.-pladsen i løbet. Her angreb Alex Lynn Evans højre om, men blev klemt mellem barrieren og Evans' racer.

Det var den kombination, der fik Formula E-raceren til at lette fra jorden og som en anden flyvemaskine svæve gennem luften.

Great to see @alexlynnracing safe and well after his accident in Diriyah #DiriyahEPrix https://t.co/O1rhtyFPya — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 28, 2021

Mitch Evans var således førstehåndsvidne til uheldet, og i stedet for at køre videre stoppede køreren fra New Zealand helt raceren og løb hen til Alex Lynns bil for at hjælpe ham ud.

Dermed udgik begge af løbet i Saudi-Arabien.

Løbet blev vundet af engelske Sam Bird foran Robin Frijns og Antonio Felix da Costa.

Formula E kaldes eludgaven af Formel 1, hvor bilerne kører udelukkende på el.