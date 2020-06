Nascar-køreren Bubba Wallace havde en ubehagelig oplevelse søndag eftermiddag amerikansk tid.

En lykke blev nemlig fundet i hans garage. Bubba Wallace er den eneste sorte kører i Nascar-feltet, og da lykken kan bruges til at hænge mennesker, tager organisationen det som en racistisk hændelse.

Og Nascar tager kraftigt afstand fra genstanden i en udtalelse.

'Vi har påbegyndt en undersøgelse, og vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at finde de skyldige personer, så de kan fjernes fra sporten for altid,' står der blandt andet.

NASCAR statement: A noose was found in Bubba Wallace’s garage stall today at Talladega.

NASCAR is investigating. pic.twitter.com/dGYFYryVES — Marty Smith (@MartySmithESPN) June 22, 2020

Bubba Wallace, der kører bil nummer 43, har brugt sin stemme og status de seneste uger til at kæmpe mod racisme i USA - ligesom andre sportsstjerner som eksempelvis Lewis Hamilton.

Køreren har ligeledes selv været ude på det sociale medie Twitter og fordømme lykken i garagen.

'Dagens episode gør mig meget trist, og det er en smertefuld påmindelse om, hvor meget længere vi som samfund må gå i kampen mod racisme.'

Nascar-organisationen tilføjer i deres opslag, at alle typer af mennesker er velkommen i deres sport.

pic.twitter.com/koL655AJB9 — Bubba Wallace (@BubbaWallace) June 22, 2020

Bubba Wallace siger, at han er overvældet over den opbakning, han har fået fra forskellige Nascar-kollegaer den seneste tid i forbindelse med kampen mod racisme.

Flere sorte sporsstjerner har offentligt kæmpet mod racisme, efter George Floyd døde under en anholdelse i USA i slutningen af maj.