Den legendariske Formel 1-kommentator Murray Walker er død. Han blev 97 år.

Det skriver Sky Sports sammen med flere andre udenlandske medier.

Murray Walker betegnes af mange som den mest ikoniske stemme, når det kommer til Formel 1. Han kommenterede sit sidste løb i 2001.

Efter dødsfaldet har Formel 1 udsendt en meddelelse, hvor de udtrykker deres sorg over lørdagens kedelige nyhed.

'Vi er meget triste over at høre, at Murray Walker er gået bort. Hans passion og kærlighed for sporten har inspireret millioner af fans over hele verden,' skriver organisationen blandt andet.

Formel 1 skriver videre, at Walker altid vil være en del af sportens historie, og at han vil blive meget savnet.

På de sociale medier har flere venner og tidligere kollegaer vist deres sidste respekt - og ingen af dem tøver med at kalde den ikoniske kommentator for en legende.

Sky Sports tilføjer, at Murray Walkers karriere indenfor Formel 1 varede mere end 60 år.